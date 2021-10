Finn Jones star del thriller psicologico The Visitor, prodotto da Blumhouse

Finn Jones, l'ex star di Iron Fist, sarà il protagonista del nuovo film The Visitor, prodotto da Epix e Blumhouse, accanto all'attrice Jessica McNamee.

Il progetto fa parte di un accordo stretto tra le due case di produzione che prevede la realizzazione di otto film.

The Visitor sarà diretto da Justin P. Lange da una sceneggiatura firmata da Adam Mason e Simon Boyes. Al centro della trama del thriller psicologico ci sarà la coppia composta da Robert e sua moglie Maia che lasciano la loro casa di Londra per tornare nella casa della loro infanzia. Quando Robert scopre in soffitta un vecchio ritratto di un uomo totalmente uguale a lui, il giovane intraprende un percorso per scoprire l'identità del suo doppelganger, conosciuto solo come "il visitatore". Ben presto si renderà però conto che dove arriva quell'uomo, la morte entra in scena.

Finn Jones e Jessica McNamee saranno affiancati sul set da Dane Rhodes (Creepshow) e Donna Biscoe (Hunger Games). Le riprese del film sono in corso a New Orleans.

Adam Mason e Simon Boyes avevano già collaborato con Blumhouse Television in occasione di alcuni episodi di Into the Dark, con McNamee coinvolto nella serie antologica.