La finale di Sanremo 2025 trionfa ma non fa meglio di Amadeus un anno fa: gli ascolti del 15 febbraio

La serata conclusiva del Festival di Sanremo 2025 ottiene un successo notevole, ma non supera l'ascolto della finale condotta da Amadeus nel 2024. Ecco tutti i numeri ufficiali Auditel.

Sabato 15 febbraio si è conclusa l'edizione 2025 del Festival di Sanremo, un'edizione che ha visto Carlo Conti tornare alla conduzione, con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan come co-conduttori. La serata ha visto trionfare Olly con il brano "Balorda Nostalgia", ma anche Lucio Corsi e Brunori Sas sono saliti sul podio con le loro rispettive canzoni "Volevo essere un duro" e "L'albero delle noci", quest'ultima dedicata alla figlia del cantautore.

Gli ascolti della finale di Sanremo 2025

La finale, andata in onda in diretta su Rai1, ha totalizzato un ascolto impressionante di 13.016.000 spettatori, con uno share del 73,1%. Nonostante il grande successo, il risultato non è riuscito a superare, seppur di poco, quello ottenuto dalla finale dell'edizione precedente, condotta da Amadeus nel 2024, che aveva raggiunto i 14.301.000 spettatori e un share del 74,1%.

La serata è stata divisa in due parti, con la prima, dalle 21:22 alle 23:30, che ha tenuto incollati al piccolo schermo 15.977.000 spettatori, pari al 69,01% di share. La seconda parte, che ha visto il momento culminante della rivelazione del vincitore, ha fatto registrare un netto incremento, con 11.153.000 spettatori e un 79,16% di share.

I dati di ascolto su altre reti

Nonostante il successo del Festival, le altre emittenti hanno avuto risultati significativamente inferiori. Su Canale 5, il film "Quasi amici" ha avuto 1.298.000 spettatori, con uno share del 5,9%. Rai2 ha trasmesso il film "Cena con delitto", che ha ottenuto solo l'1,7% di share (391.000 spettatori), mentre su Rai3, il film "France" ha registrato 209.000 spettatori.

Altri canali come Rete4, con "Scarface", e La7, con "Indovina chi viene a cena?", hanno ottenuto rispettivamente 314.000 e 261.000 spettatori, con share dell'1,5% e dell'1,1%. Su Tv8, "4 ristoranti" ha ottenuto uno share dello 0,9% con 202.000 spettatori, mentre Nove ha visto un buon risultato con "Alive - I sopravvissuti delle Ande" (212.000 spettatori e 1% di share).

La finale di Sanremo 2025 ha sicuramente confermato la forza della manifestazione televisiva, ma non è riuscita a superare i numeri da record dell'edizione passata. Nonostante ciò, i dati dimostrano ancora una volta il dominio del Festival della Canzone Italiana come uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia.