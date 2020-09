Final Fantasy 16: annunciato con un trailer il nuovo capitolo del franchise

Final Fantasy 16 è stato ufficialmente annunciato con un trailer diffuso durante l'evento PlayStation Showcase che ha permesso di presentare alcuni dei nuovi progetti in arrivo nei prossimi mesi. Square Enix ha confermato la realizzazione del progetto sottolineando che sarà un'esclusiva di PlayStation 5, anche se le scene presentate sono state catturate al PC.

Final Fantasy XV è stato il capitolo più recente della serie principale e, secondo quanto rivelano le prime immagini, proporrà un mondo totalmente nuovo da esplorare.

I realizzatori non hanno condiviso ulteriori dettagli sulla trama, i personaggi o le dinamiche al centro di questo nuovo capitolo del franchise. I fan, tuttavia, stanno condividendo il proprio entusiasmo via social.

Il franchise dovrebbe prossimamente dare vita a una serie tv che sarà basata principalmente su Final Fantasy XIV e la storia sarà ambientata a Eorzea, dando spazio alla lotta tra magia e tecnologia che dovrebbe portare pace in un mondo in guerra.

Lo show dovrebbe inoltre mostrare Cid e altri elementi e personaggi al centro della trama di molti videogiochi.

Chris Parnell, co-presidente di Sony Pictures Television, aveva dichiarato: "Final Fantasy XIV e Eorzea sono il perfetto ingresso nel mondo di Final Fantasy per i fan che seguono la storia da tempo e per chi si avvicina per la prima volta a questo universo. Questo show permette di coinvolgere e dare spazio a tutti gli elementi che hanno dato vita a un fenomeno così coinvolgente ed è un immenso onore poter portare in vita tutti gli iconici personaggi di Eorzea, le ambientazioni e i concetti, tra cui anche i preferiti dai fan come Cid e i chocobo".

