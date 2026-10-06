Filorosso stasera su Rai 3: Salvini ospite, Garlasco e fentanyl al centro della puntata

Matteo Salvini sarà ospite di Antonino Monteleone nella puntata di Filorosso in onda stasera su Rai 3. Spazio anche a sicurezza, periferie, fentanyl, Garlasco e Valter Lavitola.

Questa sera, martedì 6 ottobre, torna l'appuntamento con Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone in onda su Rai 3. Ospite della puntata sarà Matteo Salvini, mentre al centro della serata ci saranno sicurezza, periferie, fentanyl, Garlasco e un aggiornamento sul caso Valter Lavitola. La puntata inizierà alle 21.15 e sarà disponibile anche su RaiPlay.

Filorosso, Matteo Salvini ospite della puntata del 6 ottobre

La trasmissione partirà dalla periferia romana, con collegamenti, testimonianze e servizi dedicati alle principali criticità del territorio. L'attenzione sarà rivolta in particolare ai problemi legati alla sicurezza e alle nuove forme di disagio e criminalità che interessano diverse realtà urbane del Paese.

Il confronto con Matteo Salvini si inserirà quindi all'interno di una puntata caratterizzata da temi di grande attualità, con particolare attenzione alle condizioni delle periferie e alle questioni legate alla sicurezza.

Fentanyl, l'allarme arriva a Filorosso

Tra gli argomenti della serata ci sarà anche il fentanyl, il potente oppioide sintetico che preoccupa per la sua crescente circolazione e per i rischi connessi soprattutto tra i più giovani.

Il programma dedicherà un approfondimento alla diffusione della sostanza e alle problematiche legate a un fenomeno che continua a destare attenzione sul fronte della sicurezza e della prevenzione.

Garlasco e Valter Lavitola, le anticipazioni

Spazio anche alla cronaca. Nel corso della puntata è previsto un nuovo focus sul caso di Garlasco, una vicenda che continua a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica. La serata proporrà inoltre un aggiornamento sul caso Valter Lavitola, con nuovi elementi e approfondimenti all'interno della puntata condotta da Antonino Monteleone.

Dove vedere Filorosso stasera

L'appuntamento con Filorosso è fissato per stasera martedì 6 ottobre alle 21.15 su Rai 3. La puntata sarà inoltre disponibile su RaiPlay, per chi desidera seguire il programma in streaming o recuperarlo successivamente.