Filorosso stasera su Rai 3: Garlasco, cosa succede il 28 settembre

Filorosso torna stasera su Rai 3 con gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco e sulla vicenda di Chiara Poggi. Spazio anche alle tensioni Italia-Spagna e all'allarme per baby gang e violenza giovanile.

Torna questa sera, lunedì 10 agosto 2026, Filorosso su Rai 3 e streaming su RaiPlay. La nuova puntata del programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi sarà dedicata anche agli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco e sul delitto di Chiara Poggi, con un focus sui prossimi passaggi dell'inchiesta.

Tra gli elementi al centro del dibattito ci sarà anche la data del 28 settembre, indicata come scadenza per la chiusura delle indagini preliminari. In studio esperti e protagonisti della vicenda analizzeranno gli sviluppi del caso, mentre la puntata affronterà anche altri temi di stretta attualità.

Filorosso, stasera il caso Garlasco torna al centro: cosa succede il 28 settembre

Il delitto di Garlasco sarà uno degli argomenti principali della puntata di Filorosso. L'attenzione sarà rivolta agli ultimi sviluppi del caso Chiara Poggi e ai prossimi passaggi dell'inchiesta, che potrebbe arrivare a un momento particolarmente importante nelle prossime settimane.

Il 28 settembre 2026 rappresenta infatti una data da segnare sul calendario: è la scadenza indicata per la chiusura delle indagini preliminari. Il dibattito televisivo si concentrerà quindi sugli elementi emersi finora e sulle possibili evoluzioni della vicenda giudiziaria.

Ad approfondire il caso saranno diversi ospiti e professionisti. In studio sono attesi Antonio De Rensis, Anna Vagli, Massimo Lovati, Luciano Garofano, Ugo Ricci, Simone Borile e la content creator Francesca Bugamelli.

Ma il caso Garlasco non sarà l'unico argomento della serata. Filorosso dedicherà spazio anche alle tensioni tra Italia e Spagna, dopo la decisione italiana di reintrodurre temporaneamente i controlli sui collegamenti con il Paese iberico, sospendendo il trattato di Schengen.

Dall'8 agosto, anche la Spagna ha previsto verifiche a campione sui viaggiatori provenienti dall'Italia. I controlli interessano aeroporti e porti e, secondo quanto previsto, dovrebbero rimanere in vigore fino al 7 settembre.

A confrontarsi sul tema saranno Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, Alberto Negri de Il Manifesto, Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, e il tenente colonnello Gianfranco Paglia.

Filorosso stasera 10 agosto: baby gang, violenza giovanile e dove vederlo

Tra gli altri temi della puntata ci sarà anche l'allarme per la violenza giovanile, con particolare attenzione al fenomeno delle baby gang e al disagio tra i più giovani. Il confronto sarà dedicato anche alle nuove misure di prevenzione e sicurezza e alle strategie per affrontare un fenomeno sempre più discusso nel dibattito pubblico.