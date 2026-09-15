Filorosso stasera su Rai 3: ospiti e anticipazioni della prima puntata

Nuovo appuntamento con l'informazione e l'approfondimento su Rai 3. Da stasera martedì 15 settembre, alle 21:20, torna in prima serata Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone, che inaugura una nuova fase della sua storia televisiva. La principale novità riguarda proprio la collocazione in palinsesto: per la prima volta dalla nascita del format, Filorosso entra stabilmente nella programmazione autunnale di Rai 3, dopo l'esperienza dell'ultima edizione estiva. Il programma sarà disponibile anche su RaiPlay.
Filorosso trasloca a Milano
Non cambia soltanto la collocazione televisiva. La nuova stagione porta con sé anche un importante cambiamento logistico: Filorosso lascia infatti Roma e si trasferisce a Milano, negli studi TV2 della sede Rai di Corso Sempione. Una nuova casa televisiva che consentirà alla trasmissione di sfruttare maggiormente le potenzialità tecnologiche dello studio, con nuovi linguaggi visivi e modalità di coinvolgimento del pubblico.
Al centro delle puntate resteranno i principali temi dell'attualità italiana e internazionale: dalla politica all'economia, dal costo della vita alle emergenze sociali, passando per la cronaca e per le vicende destinate ad alimentare il dibattito pubblico.
Monteleone accompagnerà gli spettatori attraverso inchieste, testimonianze, collegamenti e interviste, con l'obiettivo di approfondire quei fatti che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini.
Gli ospiti della prima puntata
Per il debutto della nuova stagione, Filorosso punta su un parterre di ospiti particolarmente vario. In studio sono attesi, tra gli altri, Massimo Cacciari, Ferruccio De Bortoli, Carlo Fidanza e Antonio De Rensis.
Il filosofo Massimo Cacciari e l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli porteranno il loro punto di vista sui principali scenari dell'attualità, mentre l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza interverrà sul fronte politico. Tra gli ospiti anche l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, per affrontare una delle vicende giudiziarie che continuano a suscitare grande attenzione nell'opinione pubblica.