Filorosso stasera su Rai 3, ospiti e anticipazioni: scontri, inchieste ed emergenza casa

Alessandro Orsini, Karima Moual, Pietro Senaldi e gli altri ospiti si confrontano su geopolitica e scontri in Italia. In programma anche inchieste sui presunti falsi certificati medici e sull'emergenza casa.

Gli scontri nelle città italiane, le tensioni internazionali, un'inchiesta sui presunti falsi certificati medici per i migranti irregolari e l'emergenza abitativa: sono questi i temi al centro della nuova puntata di Filorosso, in onda stasera martedì 27 ottobre alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Alla conduzione ci sarà Antonino Monteleone, pronto ad approfondire i principali fatti di attualità attraverso testimonianze, inchieste e confronti in studio.

Filorosso, gli ospiti del 27 ottobre e le inchieste al centro della puntata

La puntata si aprirà con un approfondimento sulle tensioni geopolitiche internazionali e sulle crisi che stanno ridisegnando gli equilibri mondiali. A intervenire in studio sarà il sociologo e politologo Alessandro Orsini, chiamato a offrire una chiave di lettura degli scenari internazionali.

Al centro della trasmissione anche le manifestazioni e gli scontri in diverse città italiane, con un focus sulle indagini relative a Youssef Siher, fermato perché ritenuto la mente del cosiddetto "Movimento 17 Ottobre".

Il dibattito vedrà la partecipazione di diversi ospiti, tra cui la giornalista e scrittrice Karima Moual, il direttore di Libero Pietro Senaldi, il consigliere regionale lombardo del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino, il giornalista Gianluigi Paragone, l'avvocata Annamaria Bernardini De Pace e il saggista e presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei.

Un confronto che metterà al centro le tensioni sociali e politiche del momento, con posizioni differenti sui fatti di cronaca e sulle loro conseguenze.

Tra i contenuti più attesi della puntata di Filorosso ci sarà un'inchiesta esclusiva sui presunti falsi certificati medici al centro dell'indagine della Procura di Ravenna. L'approfondimento riguarderà i documenti che sarebbero stati rilasciati per dichiarare alcuni migranti irregolari non idonei al trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). Un caso delicato, che sarà ricostruito alla luce degli sviluppi investigativi.

La trasmissione dedicherà inoltre ampio spazio all'emergenza abitativa in Italia, affrontando il tema degli sfratti, del disagio abitativo e delle occupazioni abusive. Attraverso storie e testimonianze, le telecamere racconteranno le difficoltà degli anziani costretti a lasciare la propria casa e di chi non riesce a trovare un alloggio.

L'attenzione si concentrerà anche sui meccanismi che alimentano il racket delle occupazioni abusive, compresi i circuiti che favoriscono l'occupazione degli immobili e le difficoltà di chi si trova coinvolto in situazioni di precarietà abitativa.