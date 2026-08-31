Filorosso stasera su Rai 3: Lavitola e Garlasco ancora al centro della puntata

L'ultima puntata estiva di Filorosso approfondisce gli sviluppi sull'arresto di Valter Lavitola e sul caso Garlasco. Antonino Monteleone e Adele Grossi ospitano giornalisti esperti e protagonisti del dibattito.

Filorosso torna stasera, lunedì 31 agosto, con l'ultima puntata estiva della stagione. L'appuntamento è alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay, con Antonino Monteleone e Adele Grossi pronti ad analizzare i principali fatti della settimana attraverso approfondimenti, testimonianze e il confronto con numerosi ospiti.

Al centro della puntata ci saranno soprattutto gli aggiornamenti sull'arresto di Valter Lavitola e gli ultimi sviluppi del caso Garlasco, due vicende che continuano a occupare le cronache e il dibattito pubblico.

Filorosso, gli aggiornamenti sul caso Lavitola e gli ospiti della puntata

Uno dei temi centrali della nuova puntata di Filorosso sarà l'arresto di Valter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'esplosione era avvenuta il 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, senza provocare feriti. Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato.

Sigfrido Ranucci

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre cinque ore, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, fornendo però una ricostruzione del movente diversa da quella ipotizzata dalla Procura. Secondo quanto riferito dalla difesa, l'obiettivo sarebbe stato quello di aumentare la protezione e la scorta di Ranucci. Una versione che il gip ha ritenuto non pienamente riscontrata, confermando la custodia cautelare in carcere.

La vicenda resta quindi al centro dell'attenzione giudiziaria, anche alla luce degli accertamenti sui dispositivi sequestrati a Lavitola e delle prossime iniziative della difesa. Proprio gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'attentato a Ranucci saranno analizzati da Paolo Mieli, Augusto Minzolini e Peter Gomez durante la puntata di Filorosso.

Caso Garlasco, nuovi accertamenti su Andrea Sempio

Torna anche il caso Garlasco, uno dei principali filoni di cronaca giudiziaria affrontati da Filorosso nelle ultime puntate. Al centro della nuova fase dell'inchiesta c'è Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.

Negli ultimi giorni la Procura di Pavia ha disposto altre due consulenze sul caso. Una riguarda la misura del piede di Sempio e la sua eventuale compatibilità con un'impronta trovata nella villetta di via Pascoli. L'altra è invece affidata al genetista Carlo Previderè e riguarda gli approfondimenti sul DNA di Sempio e il materiale genetico rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi.

Si tratta di nuovi accertamenti che arrivano dopo la chiusura delle indagini notificata a Sempio e ai suoi legali lo scorso 7 maggio. La Procura ha fissato al 28 settembre la scadenza dei termini per le indagini preliminari.

Gli ultimi sviluppi del caso Garlasco saranno approfonditi a Filorosso con Antonio De Rensis, Simone Borile, Rita Cavallaro, Luciano Garofano, Valter Biscotti e Salvo Sottile. In collegamento interverranno inoltre Massimo Lovati, Ugo Ricci e Francesca Bugamelli.