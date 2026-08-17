Filorosso stasera su Rai 3, da Garlasco al caso Lavitola-Ranucci: le anticipazioni del 17 agosto

Nella puntata di Filorosso del 17 agosto spazio al caso Garlasco e agli ultimi sviluppi sulla vicenda Lavitola-Ranucci. Tra i temi anche la siccità in Sicilia e la gestione delle spiagge libere.

Nuovo appuntamento con Filorosso, in onda lunedì 17 agosto alle 21.15 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Antonino Monteleone e Adele Grossi tornano ad affrontare alcuni dei temi di maggiore attualità, dalla siccità in Sicilia alle spiagge libere, fino agli ultimi sviluppi dei casi Lavitola-Ranucci e Garlasco.

Filorosso, dalla siccità in Sicilia alle spiagge libere

La puntata si apre con l'emergenza idrica che sta interessando la Sicilia, con particolare attenzione al caso di Ravanusa, nell'Agrigentino, dove la popolazione è rimasta per 20 giorni senza acqua. In studio saranno presenti il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè e il consigliere regionale all'Ars ed esponente di Progetto Civico Ismaele La Vardera. In collegamento interverrà anche il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola.

La seconda parte del programma sarà dedicata invece alla gestione delle spiagge italiane e alle difficoltà incontrate da molti cittadini nell'accesso alle spiagge libere. Sul tema interverranno il presidente di +Europa e dei Radicali Italiani Matteo Hallisey e il giornalista di Libero Fabio Dragoni.

Spazio anche alle ultime novità sull'arresto di Valter Lavitola, che ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A discuterne saranno, tra gli altri, lo scrittore Fulvio Abbate, il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, Francesca Pascale, l'ex sindaco di Napoli e magistrato Luigi De Magistris e il direttore de ilFattoquotidiano.it Peter Gomez.

Caso Garlasco, nuovi sviluppi nella puntata di Filorosso

Non mancherà l'approfondimento sul caso Garlasco, al centro anche questa settimana di nuove analisi e aggiornamenti. Tra gli ospiti figurano l'avvocato Antonio De Rensis, la direttrice del settimanale Giallo Albina Perri, la criminologa Flaminia Bolzan, l'avvocato Massimo Lovati, il generale Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci e la content creator Francesca Bugamelli.