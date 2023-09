Filorosso da Caivano: stasera su Rai 3 lo speciale di Manuela Moreno in diretta dal Parco Verde

Filorosso stasera trasmetterà in diretta da Caivano: l'appuntamento con Manuela Moreno è su Rai 3 alle 21:20

Stasera su Rai 3 andrà in onda una puntata speciale di Fiilorosso, il programma condotto da Manuela Moreno che nel corso di quest'estate ha raccontato l'estate degli italiani tra crisi economica e climatica. Fiilorosso oggi si sposta a Caivano, per raccontare la realtà di Parco Verde, dopo i recenti, drammatici, fatti di cronaca.

Fiilorosso sarà trasmessa interamente da Caivano, le telecamere della trasmissione si accenderanno dal Parco Verde per ricordare l'importanza di non spegnere i riflettori in una delle zone più problematiche del Paese.

Perchè Filorosso va a Caivano

Nel Parco Verde di Caivano, nella provincia di Napoli, due cuginette di appena 13 anni sono state vittime di uno stupro avvenuto all'inizio di luglio. L'aggressione è stata perpetrata da un gruppo di sei ragazzi, che sembrano essere coetanei delle vittime. Le autorità hanno iniziato le indagini a seguito della denuncia presentata dai familiari delle ragazze ad agosto.

Il Parco Verde di Caivano è noto per essere un luogo problematico, con una storia di gravi eventi legati a minori, tra cui la morte di Fortuna Loffredo, 6 anni, nel 2014, e un incidente misterioso che coinvolse il piccolo Antonio, 4 anni.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti dellla trasmissione ci sono il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il politologo Alessandro Campi, il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il conduttore de Il cavallo e la torre Marco Damilano, Simona Ventura e Alba Parietti.

Le dichiarazioni di Manuela Moreno

Raggiunta dall'Adnkronos Manuela Moreno ha dichiarato: "Abbiamo accolto l'invito della popolazione e di Don Maurizio Patriciello a non spegnere i riflettori sul Parco Verde".