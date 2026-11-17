Dall'inchiesta Mafia e Appalti alle nuove sfide della cybersicurezza, Antonino Monteleone affronta i temi della sicurezza nazionale con Marco Mancini, Ignazio La Russa, Di Pietro, Ingroia e numerosi ospiti.

Nuovo appuntamento con Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone, in onda stasera martedì 17 novembre, alle 21:15, su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Al centro della puntata ci saranno temi di grande attualità, dalla sicurezza informatica alle attività dell'intelligence, fino agli ultimi sviluppi dell'inchiesta Mafia e Appalti, una delle vicende più controverse della storia italiana.

La trasmissione si concentrerà sulle nuove minacce informatiche che mettono a rischio governi, istituzioni e infrastrutture strategiche. Gli ultimi episodi internazionali hanno infatti riportato l'attenzione sulla vulnerabilità dei sistemi digitali e sulla necessità di rafforzare le strategie di difesa. Il programma si chiede quale ruolo svolgono i servizi segreti nella protezione della sicurezza nazionale e quali sono le nuove sfide che attendono l'Italia in uno scenario internazionale sempre più complesso?

A confrontarsi su questi argomenti sarà Marco Mancini, ex capo del controspionaggio italiano, che interverrà in studio per approfondire il lavoro dell'intelligence e i nuovi scenari della sicurezza nazionale. Nel corso della serata spazio anche a un'intervista realizzata da Antonino Monteleone al presidente del Senato Ignazio La Russa.

Filorosso, anticipazioni 17 novembre: Mafia e Appalti e le ultime novità sull'inchiesta

Ampio spazio nella puntata sarà riservato anche all'inchiesta Mafia e Appalti, tornata al centro dell'attenzione dopo le più recenti novità giudiziarie. La trasmissione ricostruirà gli ultimi sviluppi della vicenda, soffermandosi anche sulle recenti perquisizioni che hanno interessato l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.

Un approfondimento che riporterà al centro del dibattito i rapporti tra criminalità organizzata, apparati dello Stato e gestione degli appalti pubblici. Quali sono gli elementi emersi dalle ultime indagini e quali interrogativi restano ancora aperti su una vicenda che continua a suscitare grande interesse lo scopriremo stasera a Filorosso.

Per discutere dei diversi aspetti dell'inchiesta e delle sue implicazioni politiche e giudiziarie, saranno presenti numerosi ospiti. Tra questi l'ex magistrato ed ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Antonio Di Pietro, l'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia e l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara.

In studio anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, la deputata del Partito Democratico Paola De Micheli e la deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli. Il confronto vedrà inoltre la partecipazione di Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano, dell'avvocato penalista Ivano Chiesa e dell'avvocata Annamaria Bernardini De Pace.

Non mancherà, infine, il consueto monologo di Fabio Ferrari, che proporrà una riflessione sui principali temi della serata e sulle questioni che animano il dibattito pubblico.