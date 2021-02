FILMPIXS: il 17 febbraio al via la piattaforma streaming dedicata a corti e documentari

IL 17 febbraio verrà lanciata a livello globale FILMPIXS, nuova piattaforma streaming dedicata ai cortometraggi e ai documentari. Opere premiate di artisti internazionali e film d'arte saranno finalmente disponibili per il pubblico con un'offerta internazionale.

Per 5.99 dollari al mese, o 49.99 dollari all'anno, gli abbonati di FILMPIXS avranno a disposizione una vasta scelta di storie potenti da tutto il globo che mirano a intrattenere, sfidare e coinvolgere il pubblico. Ispirato dalla ferma convinzione che i cortometraggi siano un prezioso mezzo di narrazione, FILMPIXS seleziona e ospita i migliori contenuti in formato breve e rende questi titoli accessibili a un vasto pubblico globale.

Il contenuto breve è progettato per essere distribuito con un impatto immediato, trasportando gli spettatori e sfidando le loro percezioni, pur essendo particolarmente flessibile a livello di fruizione. Da commedie, drammi e cortometraggi animati a documentari politici, sarà disponibile una vasta gamma di titoli di grande impatto da guardare su FILMPIXS, con nuovi contenuti aggiunto alla piattaforma settimanalmente

La line-up di FILMPIXS comprende contenuti selezionati da festival quali Cannes, Toronto, Berlinale, Venezia e Sundance e corti premiati a livello internazionale. Oltre 100 titoli saranno disponibili sulla piattaforma nel lancio, tra cui il corto animato candidato all'Oscar DCERA (Daughter) di Daria Kascheeva, il candidato ai premi Goya 2020 EL ESCRITOR DE UN PAÍS SIN LIBRERÍAS (The Writer from a Country Without Bookstores) di Marc Serena, e FIGURANT di Jan Vejnar.

Gli abbonati possono iscriversi a FILMPIXS sul sito www.filmpixs.com. La piattaforma è disponibile su Amazon FireTV, iOS App Store, Android Google App, AndroidTV, AppleTV. Roku, Chromecast.