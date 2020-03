Film e serie in streaming gratis su Netflix e Amazon Prime Video (a una condizione)

Grazie ad All the Streams, almeno per il momento, film e serie tv sono in streaming gratis, accedendo a piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video, grazie a un nuovo sito che offre un servizio davvero unico, ma a una condizione specifica.

All the Streams funziona infatti come una televisione tradizionale che ti permette di selezionare un "canale" (HBO, Netflix, Hulu, Disney+, Showtime o Amazon Prime) da vedere gratuitamente senza però scegliere a quali contenuti accedere.

Il sito è stato lanciato da MSCHF che si occupa di campagne marketing virali e vende oggetti originali e particolari. I dipendenti di MSCHF, fondata da Gabe Whaley, selezionano cosa trasmettere sullo schermo e accolgono anche richieste vis sms.

Il progetto "artistico" potrebbe però presto essere bloccato per questioni di copyright, nonostante il sito sostenga di pagare tutti gli abbonamenti in modo regolare.

Nel momento in cui scrivevamo questa notizia su Disney+ era ad esempio in streaming la versione live-action di Lilli e il Vagabondo, e su altri canali erano in onda serie come Atlanta, Californication e The Office.