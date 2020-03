I film erotici stasera in TV su Cine34

Le commedie erotiche con Edwige Fenech e non solo: ecco quali sono i film erotici in onda stasera in TV su Cine34 a cominciare dalla prima serata.

Tre i film erotici che, stasera in TV su Cine34, strapperanno più di qualche sorriso agli appassionanti del genere perchè, insieme a Edwige Fenech, Paolo Villaggio e Giorgio Albertazzi, arrivano tre commedie sexy all'italiana.

Grazie... Nonna, in onda su Cine34 alle 21:11

Nel 1975 Marino Girolami, che molti conosceranno anche come Franco Martinelli, dirige una commedia dal canovaccio elementare ma risollevata, nemmeno a dirlo, dalle grazie di una giovane Edwige Fenech.

Edwige Fenech nella commedia sexy Grazie, Nonna

L'ingegnere Persichetti, affermato industriale, vive a Pisa con i figli Giorgio e Carletto, e con Celeste (Valeria Fabrizi), la loro collaboratrice domestica. Un giorno dal Venezuela arriva l'avviso dell'arrivo di tale Marijuana Persichetti (Edwige Fenech), sconosciuta moglie del padre dell'ingegnere, passato a miglior vita. Tutti si aspettano che all'aeroporto stia per arrivare un'anziana signora e quindi incaricano il giovane Carletto di accogliere Marijuana in Italia. Ma il ragazzo si trova davanti una donna ricca e soprattutto una nonna acquisita molto sexy.

Dottor Jekyll e gentile signora, in onda su Cine34 alle 22:51

La locandina di Dottor Jekyll e gentile signora

La commedia, arrivata nelle sale nel 1979, porta non solo la firma di Steno alla regia ma anche lo zampino di Paolo Villaggio, protagonista di Dottor Jekyll e gentile signora.

Il dottor Jekyll, vero genio del male, è il consigliere di una potente multinazionale che ha invaso il mondo con ogni sorta di prodotti inquinanti e dannosi per la salute. Un giorno, erroneamente, convinto di incrementare la sua cattiveria, Jekyll ingoia il "siero del bene" e si trasforma nel gentilissimo e pacioso Mr. Hyde, che fa perdere la testa alla bella e conturbante segretaria Barbara Wimply (ancora Edwige Fenech).

La nottata, in onda su Cine34 alle 00:40

Il regista Tonino Cervi nel 1974 dirige in questa commedia anche il grande Giorgio Albertazzi, qui nei panni del travestito Destino. Due ragazze milanesi, Susi (Sara Sperati) e Angela, (Susanna Javicoli) si incontrano per caso in una toilette pubblica e trovano un prezioso anello dimenticato distrattamente da una signora. Le due ragazze per vendere l'anello, si rivolgono ad un tassista che le conduce da un ricettatore. Dopo aver appurato il suo decesso, il trio si reca a casa del travestito Destino, dove un gioielliere decide di acquistare l'anello ma a un prezzo molto più basso del valore. La folle serata prosegue con l'incontro di Marta e Davide, due coniugi ricchi e annoiati che coinvolgono i tre nei loro particolari giochi erotici.