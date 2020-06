Il film "b" sarà il primo con star un robot, sfruttando l'intelligenza artificiale

Il film b sarà il primo ad avere come protagonista un robot chiamato Erica, sfruttando le capacità di apprendimento dell'intelligenza artificiale.

Il progetto, ovviamente di genere sci-fi, sarà prodotto da Bondit Capital Media che ha già portato al successo lungometraggi come Loving Vincent e To the Bone.

Il budget a disposizione del film è di circa 70 milioni di dollari e si basa su una storia ideata da Eric Pham, esperto in effetti visivi, Tarek Zohdy e Sam Khoze.

Al centro della trama di b ci sarà uno scienziato che scopre dei pericoli associati a un programma che ha creato per migliorare il DNA umano e aiuta l'intelligenza artificiale che ha creato (Erica) a fuggire.

Gli scienziati giapponesi Hiroshi Ishiguro e Kohei Ogawa hanno creato Erica come parte dei loro studi in robotica e le hanno permesso di imparare a recitare: "Erica non ha esperienza di vita, è stata creata dal nulla per interpretare il ruolo. Abbiamo dovuto simulare le sue azioni ed emozioni tramite sessioni individuali, come controllare la velocità dei suoi movimenti, farle analizzare le sensazioni e insegnarle lo sviluppo del personaggio e il linguaggio corporeo".

Erica avrebbe dovuto debuttare come attrice in un film diretto da Tony Kaye (American History X), tuttavia ci sono stati dei problemi con le tempistiche. Alcune scene sono già state realizzae nel 2019 e le riprese rimanenti del film dovrebbero svolgersi in Europa nell'estate 2021.