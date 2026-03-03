Il figlio di Tom Hanks bloccato in Colombia senza passaporto americano: "Liberatemi"

Il figlio dell'attore Premio Oscar sarebbe rimasto bloccato nel paese dopo aver lasciato il suo passaporto a casa e ha informato della sua situazione attraverso un video su Instagram

Chet Hanks, figlio dell'attore Tom Hanks, ha recentemente rivelato al mondo la sua sfortunata situazione: è bloccato in Colombia dopo aver lasciato il passaporto americano a casa.

Tom Hanks e Chet Hanks in un videoclip

L'allarme di Chet Hanks lanciato via social

Il 35enne ha descritto la situazione in un video pubblicato venerdì su Instagram, spiegando che inizialmente si trovava a Porto Rico per una festa di compleanno quando ha deciso spontaneamente di fare visita a un amico che viveva a poche ore di distanza, a Medellín, in Colombia.

Tuttavia, Hanks, che ha la doppia cittadinanza dopo che i suoi genitori hanno ottenuto la naturalizzazione in Grecia nel 2020, ha affermato di aver portato con sé solo il passaporto greco perché quello statunitense era quasi scaduto. "A volte non ti lasciano entrare nel Paese anche se non è scaduto perché sta per scadere", ha raccontato Chet spiegando il suo ragionamento.

Il blocco prima di fare ritorno negli Stati Uniti

All'arrivo all'aeroporto per il suo volo di ritorno negli Stati Uniti, Hanks ha detto che gli è stato comunicato al gate che non avrebbe potuto far ritorno con un passaporto straniero, nonostante fosse cittadino statunitense.

Dopo aver riso della situazione, Chet ha continuato: "Non ho con me il mio passaporto americano. Quindi sono letteralmente bloccato in Colombia. Sono bloccato a Medellín".

Hanks ha ammesso che ci sono "posti peggiori in cui rimanere bloccati", ma ha ribadito che ancora non conosce la soluzione al suo problema. "Non ho letteralmente idea di cosa fare", ha detto. "E l'unica ambasciata che può risolvere questa situazione è a Bogotá. Non voglio andare a Bogotá, quindi, ehm, sì. Liberatemi. Capite cosa intendo? Liberatemi!".

Chet Hanks è noto principalmente per le sue controversie

Negli anni il figlio della star di Hollywood è stato più volte al centro di controversie soprattutto per le dichiarazioni che ha condiviso online, attirando critiche pubbliche e dibattiti culturali. Tra gli episodi più discussi ci sono stati il suo utilizzo di un accento giamaicano in video e post, nonostante non avesse legami evidenti con la cultura caraibica, suscitando accuse di appropriazione culturale e di sfruttamento di uno stile dialettale al di fuori del contesto culturale originale.

Inoltre, è stato criticato per aver proclamato un "White Boy Summer" e aver rilasciato musica collegata a questa idea, con reazioni contrastanti e accuse di insensibilità razziale e di ignorare le dinamiche sociali legate a privilegio e razza.