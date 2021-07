Il figlio di Eddie Murphy fidanzato con la figlia di Martin Lawrence: la love story su Instagram (FOTO)

Il figlio di Eddie Murphy, Eric Murphy, 32 anni, sta uscendo con la figlia di Martin Lawrence, Jasmin Lawrence, 25 anni. I fan l'hanno appena scoperto grazie ad una serie di post che i due hanno pubblicato sui loro profili Instagram, l'ultimo dei quali è stato postato da Jasmine per celebrare il compleanno di Eric.

Eddie Murphy in una scena di Dreamgirls

"Buon compleanno amore mio!" ha scritto la figlia di Lawrence. "Sono così incredibilmente fortunata, conoscerti, amarti e averti al mio fianco è un dono. Brindiamo alla nostra fortuna, alle risate che ci facciamo assieme e ai bei ricordi! Ti amo tanto!!"

Martin Lawrence in Svalvolati on the Road

Il post della Lawrence è arrivato dopo che Eric, a giugno, ha condiviso uno scatto insieme a Jasmin nella cui didascalia ha scritto: "Sono follemente innamorato di te", aggiungendo anche i seguenti hashtag: #myotherhalf, #equallyyoked e #iloveyou.

Eddie Murphy, 60 anni, e Martin Lawrence, 56 anni, hanno collaborato in passato in film come Boomerang del 1991 e Life del 1992. Eric è il figlio maggiore di Paulette McNeely e Eddie il quale, in totale, ha ben 10 figli. L'icona della commedia, infatti, ha messo al mondo dei bambini anche con Nicole Murphy, Tamara Hood e Melanie Brown. Anche Jasmin è la maggiore delle tre figlie di Martin, sua madre è Patricia Southall, ex moglie dell'attore.