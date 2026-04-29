La figlia di Peter Falk, Jacqueline, si è tolta la vita a 60 anni

La donna è morta lunedì 27 aprile 2026 nella sua casa a Los Angeles e le autorità hanno indicato come causa del decesso il suicidio.

La figlia di Peter Falk, Jacqueline, è morta a 60 anni il 27 aprile 2026 nella sua casa di Los Angeles.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, la donna si è suicidata e sono attualmente in corso delle indagini per chiarire quanto accaduto nella giornata di lunedì.

Chi era Jacqueline Falk?

Peter Falk, l'indimenticabile interprete del tenente Colombo, aveva adottato Jacqueline e sua sorella Catherine durante il suo matrimonio con la prima moglie Alyce Mayo, che conosceva fin dai tempi del college.

Dopo il divorzio, Falk era risposato con l'attrice Shera Danese che lo aveva affiancato anche in alcune puntate di Colombo e che gli è rimasta accanto fino alla fine.

Peter Falk è il Tenente Colombo

L'attore è morto nel 2011 all'età di 83 anni e, negli ultimi anni di vita, aveva sofferto di Alzheimer e demenza senile, venendo ricoverato in un centro di cura per anziani.

Prima della malattia, aveva prestato la sua voce ad uno dei personaggi di Shark Tale, e interpretato film come Ricomincio da me e Next, con Nicolas Cage, anche se in un ruolo secondario.

L'esperienza traumatica vissuta dalle figlie

Catherine aveva lottato apertamente delle difficoltà affrontate nel cercare di mantenere i contatti con il padre durante gli anni della malattia, sostenendo la richiesta di approvare la 'Peter Falk's Law', legge ideata per proteggere i diritti dei figli adulti a comunicare e visitare i propri genitori.

Lei e la sorella Jacqueline, infatti, erano state informate della morte di Peter dalle notizie dei mezzi di comunicazione e dal loro avvocato. Le due donne avevano inoltre sostenuto che il padre fosse stato sepolto senza che prima fossero state informate.

Jacqueline non è mai stata al centro dell'attenzione mediatica, preferendo condurre la propria esistenza in modo privato distante dai riflettori di Hollywood e del mondo dello spettacolo.