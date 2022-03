Chi è la figlia di Natasha Stefanenko, Sasha Sabbioni

Natasha Stefanenko è sposata con l'ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni, con cui nel 2000 ha avuto una figlia: Sasha Sabbioni. Quest'ultima partecipa, assieme alla madre, a Pechino Express 2022: scopriamo qualcosa di più sulla giovane figlia della celebre attrice russa naturalizzata italiana.

Sasha è nata ad Ancona nel 2000, parla fluentemente tre lingue, italiano, russo e inglese, e ha frequentato la High School a Los Angeles. Dopo essere tornata a Milano, al fine di proseguire gli studi, ha deciso di iscriversi alla facoltà di Economics and Management presso l'Università Cattolica.

La Sabbioni, inoltre, ha partecipato ad una serie di sfilate nel corso degli anni, cosa piuttosto ovvia visto che entrambi i suoi genitori sono modelli professionisti, e nel 2022 è entrata nel cast di Pechino Express assieme a Natasha, con la quale formerà il duo "Madre e figlia".

Per quanto concerne la sua vita privata non abbiamo molte informazioni: secondo quanto riportato da DonnaGlamour, in passato, ha avuto una relazione con un ragazzo la cui identità rimane sconosciuta. Quello che sappiamo per certo, grazie ad alcune interviste di Natasha Stefanenko, è che Sasha Sabbioni è un'amante del nuoto, disciplina che pratica da svariati anni a livello agonistico.