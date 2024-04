I figli di Warwick Davis rassicurano i fan dopo un post che ha suscitato preoccupazione

I figli di Warwick Davis hanno rassicurato i fan dopo un post condiviso sui social dall'attore che aveva suscitato qualche preoccupazione.

La star di Willow, facendo riferimento alla recente morte dell'amata moglie, aveva infatti scritto semplicemente "Qui ho finito, mi scollego", accompagnando il messaggio con l'emoji di un cuore spezzato.

Il messaggio dei figli

Samantha Davis è morta lo scorso mese a 53 anni e Warwick Davis ha annunciato la triste notizia alcuni giorni fa con un comunicato rilasciato alla BBC.

Il messaggio pubblicato sui social nella giornata di ieri ha destato preoccupazione e Annabelle e Harrison, i suoi figli, hanno quindi voluto chiarire la situazione.

In un post pubblicato su X hanno ora scritto: "Grazie a tutti per esservi preoccupati per il nostro papà, sta concedendosi del tempo distante dai social media. Chiede scusa se il suo ultimo messaggio ha causato a qualcuno della preoccupazione. Apprezziamo tutto il vostro affetto e sostegno".

Willow, Warwick Davies: "La rimozione della serie da Disney+ è imbarazzante"

Davis aveva incontrato Samantha nel 1988 sul set di Willow e la coppia si è sposata qualche anno dopo. Nel 1995 hanno fondato l'agenzia Willow Management e nel 2012 l'organizzazione benefica Little People UK, per sostenere la comunità del nanismo.

Circa una settimana fa, Warwick ha dichiarato: "Mia moglie e la mia anima gemella, la mia migliore amica, una madre devota, la mia umana preferita, la mia confidente più fidata e un'ardente sostenitrice di tutto quello che ho fatto nella mia carriera, è morta. La persona più aperta e calorosa che io abbia mai conosciuto. La sua morte ha lasciato un enorme vuoto nella nostra vita come famiglia. Mi mancano i suoi abbracci. Era una personalità unica, che vedeva sempre il lato positivo della vita. Aveva uno spiccato senso dell'umorismo e rideva sempre per le mie pessime battute".