Chi sono i figli di Vasco Rossi: Luca, Lorenzo e Davide

I figli di Vasco Rossi, Luca, Lorenzo e Davide, sono nati da tre donne diverse tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. L'incontro con Laura Schmidt, nel 1987, ha cambiato per sempre la vita di una delle più famose rockstar della musica italiana: il suo ultimo figlio, Luca, è venuto al mondo subito dopo l'inizio della sua relazione con Laura, compagna storica che ha sposato nel 2012 dopo venticinque anni di convivenza.

Prima di Luca, Vasco ha avuto altri due figli, Lorenzo e Davide, entrambi nati nel 1986 da due donne diverse. Lorenzo è il frutto del suo amore con Gabriella Sturani, donna menzionata anche in una delle sue canzoni, mentre sul conto della madre di Davide non si ha nessuna notizia.

Luca Rossi Schmidt, il più giovane dei tre figli, vive ancora con il padre ed è responsabile della grafica di alcuni progetti di Vasco, come le copertine dei suoi album. Lorenzo Rossi e Davide Rossi, invece, si occupano entrambi di musica: il primo è uno speaker radiofonico mentre il secondo è un deejay, condannato a un anno e 10 mesi di carcere lo scorso ottobre per omissione di soccorso.

A proposito del figlio Luca e di sua moglie, alcuni anni fa il cantante ha dichiarato: "Ho pensato che la cosa più spericolata che una rockstar come me potesse fare era una famiglia. Invece di stare in uno stupido hotel ho voluto fare quella sfida lì. Grazie alla Laura, che praticamente l'ha tenuta in piedi di peso perché lei è l'artefice, sono riuscito anche in quella sfida, costruire una famiglia e mantenere viva la storia di Vasco Rossi. Adesso ho una famiglia, la storia è stata un'esperienza straordinaria."

Durante la stessa intervista, pubblicata dalla rivista Oggi, Vasco Rossi ha aggiunto: "I fan sono quelli che mi danno l'energia di essere ancora qua come Vasco Rossi. Sono loro in pratica l'energia di Vasco Rossi. Mentre l'energia di Vasco sono Luca, Lorenzo e Davide. Sono la ragione vera per essere in questa splendida valle di lacrime."