Chi sono i figli di Lino Banfi, Rosanna Banfi e Walter Zagaria

Ecco chi sono Rosanna Banfi e Walter Zagaria, i figli di Lino Banfi: celebre attore comico che nel corso della sua carriera ha recitato per molti dei più noti registi del cinema italiano.

Lino Banfi e Lucia Zagaria sono sposati da più di cinquant'anni e dal loro meraviglioso e duraturo amore sono nati due figli: Rosanna Banfi e Walter Zagaria. Scopriamo qualcosa in più sui figli dell'uomo che è stato definito dal Papa come "il nonno di tutta Italia".

Lino Banfi in una scena del film L'allenatore nel pallone 2 (2007)

Rosanna nasce a Canosa di Puglia il 10 aprile del 1963, anche se in seguito ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza a Roma, studiando in diverse scuole di recitazione. La figlia di Lino è molto legata al padre con cui ha avuto la fortuna di poter recitare in molteplici film e serie tv.

"Il suo più grande difetto è il pessimismo", ha detto Rosanna durante un'intervista di qualche anno fa, aggiungendo: "Il più grande pregio? La generosità. Lo è in tutti i sensi, sia con i colleghi sia con chi ha bisogno. Lascia molto spazio ai più giovani, non è di quelli che protestano se non gli fai l'inquadratura...". L'attrice è sposata con Fabio Leoni e dal loro amore sono nati due figli: Virginia e Pietro.

Lino Banfi nel ruolo di Oronzo Canà in una scena de L'allenatore nel pallone 2

Di Walter Banfi e della sua vita privata si sa ben poco, se non che, come tutta la sua famiglia del resto, ha sofferto molto profondamente a causa della malattia di sua madre: Lucia, infatti, è affetta da diversi anni da una patologia simile all'Alzheimer e Lino Banfi combatte al suo fianco contro questa terribile malattia.