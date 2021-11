Chi è il fidanzato di Tommaso Zorzi, Tommaso Stanzani

Il fidanzato di Tommaso Zorzi si chiama Tommaso Stanzani ed è un ballerino originario di Bologna, trasferitosi a Genova per studiare danza. L'ex pattinatore è stato anche uno degli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, nell'edizione del 2021, ed è stato eliminato durante la terza puntata del programma.

Stanzani è nato a Bologna il 21 marzo 2002 e già dalla tenera età di 3 anni ha iniziato a pattinare, avvicinandosi in seguito al mondo della danza, alla quale si è dedicato interamente solo negli ultimi anni. Dal 2014 al 2016 Tommaso è stato Campione Italiano di pattinaggio, vincendo contemporaneamente anche premi internazionali e i campionati europei nel 2016.

All'età di 15 anni Tommaso ha deciso di dedicarsi completamente alla danza e di farne una vera e propria professione e, di conseguenza, ha iniziato a frequentare il liceo coreutico. Nel 2019 il ballerino si è poi trasferito a Genova per studiare alla Experience Company di Naima Academy dove è diventato Campione Italiano del metodo Pass.

Tommaso Stanzani, oltre ad aver partecipato come componente del corpo di ballo al Cantante Mascherato e come concorrente ad Italia's Got Talent, ha anche preso parte ad un musical diretto da Valentina Spampinato assieme a Fioretta Mari e Garrison Rochelle. Il 12 dicembre 2020 è entrato a far parte della classe di Amici di Maria De Filippi e, poco tempo dopo, ha avuto inizio la sua relazione con Tommaso Zorzi.