Chi è il fidanzato di Aurora Ruffino, Maxime

Aurora Ruffino ha una relazione con un ingegnere francese, Maxime, che a quanto pare ama vivere la sua vita lontano dai riflettori: il fidanzato, di alcuni anni più giovane di lei, non fa parte del mondo dello spettacolo e, proprio per questo motivo, non abbiamo molte informazioni sul suo conto.

Stando alle sue ultime dichiarazioni, Aurora ha conosciuto il suo fidanzato tramite amici comuni nel 2016, durante una vacanza in Francia. Il ragazzo della Ruffino è un prominente ingegnere francese anche se sembra che, almeno per il momento, non ci siano sui tracce sui social e nemmeno delle foto di coppia con la star italiana.

L'attrice, che interpreta Rebecca Peirò nella serie Noi, ha svelato che la loro storia d'amore a distanza tra Torino e Parigi ha il vantaggio di non essere monotona anche se i due desiderano ormai da molto tempo di trovare una casa per andare a convivere.

Sulla pagina Instagram di Aurora Ruffino sono presenti svariate foto in cui l'attrice si trova sotto la Tour Eiffel a Parigi o in altre splendide location francesi e, anche se non sappiamo con certezza se l'attrice e il suo fidanzato Maxime stanno ancora insieme, le immagini ci fanno pensare che sia così.