Chi è la fidanzata di Marco Giallini, Stella Scarafoni

La fidanzata di Marco Giallini, amatissimo attore italiano candidato per sei volte ai Nastri d'argento, premio vinto per ben tre volte, si chiama Stella Scarafoni, è nata a Roma l'11 agosto del 1985 ed ha 22 anni meno del celebre compagno di cui è riuscita a conquistare il cuore.

La Scarafoni si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all'Università di Macerata, con una tesi dedicata cinema americano degli anni '80 e al suo rapporto con il tema dell'inclusione. Dopo la laurea, ha conseguito un master in didattica dell'italiano per stranieri e ha insegnato presso diverse associazioni di Roma impegnate nell'accoglienza dei migranti.

Stella, col passare degli anni, ha anche manifestato una forte passione per l'organizzazione di eventi legati al mondo dello spettacolo, nelle vesti di addetta stampa e assistente per diverse agenzie di comunicazione occupandosi principalmente di accogliere gli ospiti presso le conferenze stampa, shooting e styling.

Marco Giallini e la morte della moglie Loredana: "Se non lo provi non puoi capire"

Marco Giallini, dopo aver perso la sua prima moglie Loredana, ha rivelato di essere riuscito a ritrovare la pace e l'amore soltanto grazie al suo incontro con Stella: "La ringrazio ogni giorno. A volte mi spiace tornare a parlare di mia moglie che non c'è più, ma Loredana era con me da quando ero ragazzo, non la posso trattare in un altro modo."