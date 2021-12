Chi è la fidanzata di Marco D'Amore, Daniela Maiorana

La fidanzata di Marco D'Amore, conosciuto dal grande pubblico per la serie cult Gomorra, si chiama Daniela Maiorana ed i due stanno assieme da "una vita": si sono conosciuti a scuola e, da allora, non si sono mai separati.

Secondo quanto rivelato da Marco, tra i due non è scattato quello che solitamente viene definito come il "colpo di fulmine", visto che Daniela è stata corteggiata per mesi dall'attore che alla fine è riuscito a conquistarla: "Quando ci siamo messi insieme non sono mancate le difficoltà. Io stavo per partire, una tournée che durava parecchi mesi."

"Le dissi 'Ti chiamerò tutti i giorni'. Lei non ci credeva. Da allora non ci siamo mai lasciati. È la prima volta nella mia vita che faccio progetti: il futuro, i figli." Ha continuato l'attore napoletano. Il loro legame è molto forte nonostante i due ricoprano professioni e ruoli piuttosto diversi: "Lei è stabile a Caserta e fa la manager nelle Risorse Umane. Abbiamo una casa. Non è facile, ma penso che Daniela sia stata importante per orientarmi, sono sempre stato 'scombussolato'. Per ora non pensiamo al matrimonio e al resto, siamo concentrati sullo stare bene insieme".

Daniela Maiorana, la fidanzata di Marco D'Amore, è anche la pronipote del fisico Ettore Majorana e, a differenza dell'attore di Gomorra non è napoletana, ma siciliana. A proposito della loro relazione distanza la star di Gomorra - La Serie ha rivelato: "Faccio avanti e indietro da 8 anni, va bene così a entrambi. A Caserta ci sono anche i miei fratelli, Valeria e Giuliano, che lavorano con me. Siamo una piccola azienda familiare. Per ora funziona."