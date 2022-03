Chi è la fidanzata di Luigi Di Maio, Virginia Saba

La fidanzata di Luigi Di Maio si chiama Virginia Saba ed è una giornalista cagliaritana nata nel 1982; la ragazza, oltre che per i suoi successi personali, è divenuta nota ai più come la fidanzata del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La Saba, nata il 15 Ottobre 1982 a Selargius, un piccolo comune in provincia di Cagliari, dopo una carriera nel basket si è laureata in Lettere Moderne ed in seguito ha iniziato a lavorare come giornalista e come assistente parlamentare della deputata sarda del Movimento 5 stelle Emanuela Corda.

Dopo aver collaborato con una serie di quotidiani locali come Epolis e Sardegna Quotidiano, la fidanzata di Luigi è approdata su SKY e su Mediaset. Lei e Di Maio si sono sconosciuti in Sardegna, come ha spiegato la stessa giornalista durante un'intervista: "Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna. Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare".

Virginia Saba, durante la stessa intervista, ha sottolineato come non le piaccia parlare di politica e della posizione di Luigi Di Maio: "Non amo fare commenti sulla politica. Credo comunque che da questo momento difficile che l'Italia sta vivendo possa emergere il meglio dell'essere umano. Le difficoltà aiutano a trovare le soluzioni, al netto di tanti slogan e tanta propaganda. Penso che sarà così anche per il nostro Paese."