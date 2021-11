Chi è la fidanzata di Francesco Renga, Diana Poloni

La nuova fidanzata di Francesco Renga, celebre cantautore italiano, si chiama Diana Poloni, è una ristoratrice bresciana e il cantante l'ha incontrata nel 2015 dopo essersi lasciato con Ambra Angiolini, dalla quale ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo.

Sanremo 2009, prima serata: una foto di Francesco Renga durante la sua performance

La vita di Diana sembra essere avvolta nel mistero: la donna è molto riservata e di conseguenza non sappiamo molto della nuova compagna di Renga. La Poloni, coetanea del cantante, è nata a Brescia e, come accennato in precedenza, è una ristoratrice che si occupa anche delle risorse umane di un'azienda di distributori automatici.

Diana è una chef di successo ed è la proprietaria di una catena di ristoranti nella sua città natale. I primi scatti della coppia sono stati pubblicati esclusivamente da alcune testate giornalistiche e riviste di gossip visto che la donna, al momento, ha un profilo Instagram privato.

Francesco Renga a The Voice of Italy 2018

Diana Poloni è arrivata in un momento molto difficile e delicato della vita di Francesco Renga, come abbiamo già detto, ovvero dopo la separazione con Ambra Angiolini, la madre dei suoi figli. I due, nonostante questo, si sono conosciuti nel 2015 e, sebbene la coppia sia stata sin dall'inizio unita e affiatata, la loro relazione è stata ufficializzata da poco tempo.