Renga e Nek: i due pronti a sciogliersi dopo la fine del tour? Le parole del cantautore friulano

Francesco Renga e Nek sono due big della musica pop italiana, che da quando hanno debuttato in coppia hanno mietuto diversi successo di pubblico. Il cantautore friulano e il musicista emiliano sono infatti tra i volti più noti del panorama musicale italiano degli ultimi decenni, e di questo loro successo sono consapevoli. E ciò li ha portati anche a calcare nuovamente il palco dell'Ariston nell'ultima edizione di Sanremo 2024.

RengaNek: tutte le cose belle finiscono

Inutile dire che il clamore suscitato da questa coppia si è fatto sentire, ed ora i cantanti si preparano al loro prossimo tour in partenza il prossimo 19 giugno, che inizierà da Sordevolo in provincia di Biella per poi spostarsi in tutta Italia. La domanda che però adesso tutti si pongono è la seguente: i cantanti sono destinati a separarsi nel prossimo futuro?

Francesco Renga

Sulla questione è intervenuto lo stesso Francesco Renga il quale si è così espresso durante un'intervista per La Stampa: "Sia io che Filippo abbiamo traiettorie personali e non vorremmo stancare; la novità ci sta pagando ma dobbiamo capire cosa fare. Forse ci prenderemo un periodo di pausa e, magari tra quattro o cinque anni, ci ritroveremo insieme".

Sembra quindi che i musicisti si apprestino a compiere il loro ultimo atto prima di salutare il pubblico e gli appassionati che li hanno seguiti assiduamente nell'ultimo periodo, sin da quando hanno iniziato a condividere lo stesso palco.

Cosa accadrà durante l'ultimo tour di Renga e Nek

Di certo l'ultima possibilità che avranno per calcare insieme il palcoscenico sarà sfruttata a pieno dai due artisti. I fan potranno infatti assistere all'esecuzione di Dolcevita, il loro ultimo singolo, che con il suo ritornello incalzante sembra avere le carte per diventare uno dei tormentoni della prossima estate. Francesco Renga e Nek hanno recentemente ammesso che si tratterà di un vero e proprio spettacolo, ricco di entusiasmo e divertimento.

Un vero e proprio karaoke a cui tutti potranno prendere parte attiva. Voi che cosa vi aspettate dai due famosi cantanti? Siete tra coloro che non si faranno scappare l'occasione di vederli dal vivo un'altra volta?