Chi è la fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli

Ecco chi è Giulia Lisioli, la fidanzata di Blanco, il cantante diciottenne che al momento è sulla cresta dell'onda grazie a brani come La canzone nostra, Notti in bianco e Mi fai impazzire.

Giulia Lisioli, così si chiama la fidanzata di Blanco, il cantante diciottenne che da mesi sta spopolando su tutti social: canzoni come Notti in bianco, Paraocchi, La canzone nostra fino ad arrivare a Mi fai impazzire, la hit dell'estate, sono in vetta a tutte le classifiche.

Lo scorso 10 settembre, Blanco ha deciso di presentarsi ai Seat Music Awards mano nella mano con la fidanzata, sconvolgendo migliaia di fan. Fino alla loro prima uscita pubblica, in cui erano entrambi vestiti di bianco, la ragazza era rimasta completamente anonima.

Per il momento non siamo a conoscenza di nessun dettaglio riguardante la vita privata della Lisioli ma, nonostante questo, i fan sono già impazziti per la coppia e su Twitter non hanno perso tempo, pubblicando decine di post sui due che sono immediatamente divenuti virali.

Lo scorso maggio la ragazza ha caricato una foto dove si scambia un bacio con il cantante, il quale ha commentato il post scrivendo la parola "mia", accompagnata da cuore nero. Fino a pochi giorni fa il profilo Instagram di Giulia era pubblico, mentre adesso è stato reso privato.