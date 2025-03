Ficarra e Picone scelgono la Sicilia per la nuova serie Netflix: al via i casting

Il duo comico siciliano Ficarra e Picone porta le riprese della loro prossima produzione Netflix tra Siracusa e Noto, in Sicilia. Selezioni aperte per comparse e figurazioni speciali.

Ficarra e Picone tornano a collaborare con Netflix per una nuova serie in fase di riprese tra Siracusa e Noto. La produzione, che si preannuncia tra le più attese dell'anno, ha aperto i casting: i profili ricercati includono comparse e figurazioni speciali per le scene ambientate in Sicilia.

Casting aperti per la nuova serie di Ficarra e Picone

Ficarra e Picone in La Stranezza

I provini per la nuova serie di Ficarra e Picone per Netflix - di cui ancora non si sa nulla - si svolgeranno nei giorni 14, 15 e 16 marzo presso gli uffici dell'ex pretura in via Giovanni Bovio 14. L'orario dei casting è 9.30-13.30 e 14.30-18.00. Si cercano uomini e donne di diverse fasce d'età, ma anche bambini dagli 8 ai 12 anni. La produzione fa sapere che è previsto un compenso per i partecipanti selezionati.

Al momento, però, i dettagli sulla trama sono ancora riservati. Le uniche notizie riguardano le location. Si sa infatti che le riprese toccheranno quattro città: Roma, Milano, Siracusa e Noto. Il primo ciak sarà girato nel continente, mentre la Sicilia ospiterà le ultime quattro settimane di lavorazione.

Come partecipare ai casting

Le selezioni sono aperte ai residenti delle città di Noto, Avola e dei comuni limitrofi. Ma quali sono i profili richiesti per la nuova serie Netflix del duo siciliano? Si cercano, in particolare:

Bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni;

Donne e uomini dai 18 agli 80 anni;

Attori e attrici, amatoriali o con esperienza, dai 25 ai 65 anni;

Persone atletiche e sportive, ex militari dai 30 ai 60 anni;

Uomini muscolosi senza tatuaggi evidenti dai 40 ai 50 anni.

I minori dovranno essere accompagnati ai casting dai genitori o dai tutori legali. Per chi non può partecipare di persona, inoltre, è possibile candidarsi via e-mail all'indirizzo castingnoto@gmail.com, allegando tre foto recenti (primo piano, profilo e figura intera su sfondo bianco), oltre a informazioni personali come altezza, peso, taglia vestiti e contatti telefonici.

Un nuovo progetto di successo per Ficarra e Picone?

Il duo in L'abbaglio

Il duo comico siciliano, già protagonista di acclamati successi cinematografici e televisivi, torna a collaborare con Netflix dopo il film Incastrati. Questa nuova serie si inserisce a pieno titolo nel solco delle produzioni di qualità ambientate in Italia. La Sicilia, ancora una volta, si conferma un set privilegiato per le grandi produzioni internazionali e farà da sfondo alle avventure di Ficarra e Picone.

Restano ancora da scoprire i dettagli sulla trama e sui personaggi di questa attesa serie, ma le riprese porteranno ancora una volta le bellezze di Siracusa e Noto sullo schermo, attirando l'attenzione del pubblico internazionale.