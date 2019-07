Ficarra e Picone: il nuovo film arriverà nelle sale a fine anno

Ficarra e Picone torneranno presto con un nuovo film che sarà al cinema a fine anno, come annunciato da Medusa in occasione delle Giornate estive di cinema di Riccione.

Non è ancora del tutto chiaro, ma, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, sembra che la nuova fatica cinematografica di Ficarra e Picone non arriverà sullo schermo il 12 dicembre ma proprio il giorno di Natale (e questo spiegherebbe, dunque, come mai Tolo Tolo di Checco Zalone sia stato posticipato di una settimana dalla stessa casa di distribuzione). Non ha ancora un titolo, ma una trama, almeno approssimativa, sì: è una commedia di Natale ambientato nell'anno 0, in cui Salvatore Ficarra e Valentino Picone interpreteranno un ladro e un prete alla ricerca di Gesù, ma non è ancora dato sapere chi sarà chi.

Le riprese sono in corso in queste settimane negli studi cinematografici di Ouarzazate, in Marocco, e stanno impegnando un grande cast internazionale: "Si parla italiano, francese, inglese e arabo, ma anche i marocchini stanno iniziando a parlare siciliano" hanno dichiarato i due protagonisti in una recente intervista con Repubblica. Per quest'avventura nel tempo, profondamente diversa dal successo precedente de L'ora legale come da qualunque altro film del duo, Ficarra e Picone hanno deciso di farsi affiancare da un co-protagonista d'eccezione come Massimo Popolizio, nei panni di Erode.