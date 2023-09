Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 2023 al via oggi a Milano

Al via oggi a Milano il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 2023, l'appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, che quest'anno torna al Teatro Litta, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e alla Cineteca Milano Arlecchino, dal 14 al 17 settembre 2023.

Con il tema "Ascoltare con gli occhi" la nona edizione del Festival vuole porre l'accento sull'etimologia della parola ascoltare, ovvero lo stare a sentire attentamente, sul prestare attenzione, osservare, percepire, sul sentire per capire, apprendere e accrescere la propria esperienza. Ciascun individuo, anche senza essere cosciente, senza accorgersene, quando guarda un video fa questo tipo di esperienza e "Ascoltare con gli occhi" è un'efficace sinestesia per stimolare tutti a sintonizzare la mente, gli occhi e il cuore così da vivere intensamente e comprendere nel profondo i film documentari che raccontano la vita, gli eventi, i cambiamenti con un linguaggio audiovisivo completamente libero. Perché un vero osservatore è colui che ascolta anche attraverso gli occhi.

Un programma ricco di contenuti, incontri, talk e 38 anteprime nazionali e internazionali suddivisi per le diverse sezioni del Festival, dal Concorso Italiano, al Panorama Fuori Concorso Eventi Speciali, al Concorso Internazionale, alla seconda edizione di Visioni VR, il Concorso dedicato ai documentari con la realtà virtuale con partner il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, a Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival dedicata al settore e rivolta ai professionisti, curata da Cinzia Masòtina, responsabile dell'advisory e coordinamento.

I film

Grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2023 attraverso il film documentari, temi globali, come la guerra raccontata dai media e attraverso chi la vive e la soffre nel film in anteprima The Rise of Wagner e le rivolte contro i governi oppressori trattati in Until the Sun Dies. Grandi biografie del mondo dello sport, della musica e della cultura underground narrate in Dino Meneghin. Storia di una leggenda, in The Stones & Brian Jones e in Scab Vendor, sul famoso tatuatore Jonathan Shaw. E ancora racconti insoliti come il volto di una Milano meno conosciuta ma intrisa di storie straordinarie di generosità e altruismo, la rivoluzione genomica, il futuro nello spazio, l'arte, l'immigrazione e i rifugiati, i diritti delle minoranze. Testimonianze reali si intrecciano con storie di vita personali e offrono nuovi spunti di riflessione.

Le proiezioni dei film documentari avranno la presenza in sala dei registi per offrire una testimonianza diretta su un cinema diverso, il cinema del reale.

Gli incontri

Tra i momenti più attesi, l'incontro aperto al pubblico con il regista e scrittore Roberto Andò, in programma sabato 16 settembre alle 10.15 al Teatro Litta. L'incontro sarà seguito dalla proiezione del documentario Il Cineasta e il labirinto__, sul regista Francesco Rosi, in occasione del centenario della nascita. A Roberto Andò, nell'ambito del Festival, sarà consegnato il Premio alla Carriera Visioni dal Mondo 2023.

Film di apertura della nona edizione del Festival il film documentario The Stones & Brian Jones, regia di Nick Broomfield, in programma, su invito, giovedì 14 settembre alle ore 20.30 al Teatro Litta alla presenza del regista; in replica per il pubblico domenica 17 settembre alle 18.30 alla Cineteca Milano Arlecchino. Il film documentario svela la vera storia e l'eredità di Brian Jones, il fondatore e il genio creativo dei Rolling Stones. Il film analizza le relazioni e le rivalità all'interno della band in quegli anni. Esplora la libertà iconoclasta e l'esuberanza degli anni '60, un'epoca di conflitti intergenerazionali e di turbolenze sessuali. Grazie a interviste rivelatrici con tutti i protagonisti e ad archivi inediti pubblicati per la prima volta, il film esplora il genio creativo musicale di Jones, chiave del successo della band, e scopre come il fondatore di quella che è diventata la più grande rock & roll band del mondo sia stato lasciato nell'ombra della storia.

LE SEZIONI DEL FESTIVAL

CONCORSO ITALIANO: dedicato ai cineasti italiani con due categorie, lungometraggi e new talent opera prima. I film documentari in Concorso per categoria lungometraggi: Flegrea - Un futuro per Bagnoli regia Stefano Romano; Il cielo è mio regia Ayoub Naseri; Il senso della "mia" vita regia Vito Robbiani; La primavera è primavera anche in città regia Mattia Arreghini, Valerio Di Martino, Raffaele Greco, Elia Storchi; Life is a game regia Luca Quagliato, Laura Carrer; Missione Asclepios regia Patrik Soergel; Punti di Vista regia Pepi Romagnoli; Refugee Girls regia Leonardo Cinieri Lombroso; Spring in Mariupol regia Matteo Ferrarini; The Deal regia Chiara Sambuchi; Touchè regia Martina Moor; We are Art through the Eyes of Annalaura regia Annalaura Di Luggo.

I film documentari in Concorso per categoria new talent opera prima: Controluce regia Isabella Balestri; Flegrea - Un futuro per Bagnoli regia Stefano Romano; Il campo dei giganti regia Chiara Stravato; Il cielo è mio regia Ayoub Naseri; Solitudine a due regia di Lilian Sassanelli; La primavera è primavera anche in città regia Mattia Arreghini, Valerio Di Martino, Raffaele Greco, Elia Storchi; Mondo gatto regia Naomi Kikuchi; Pace e bene regia Maria Francesca Monsù.

CONCORSO INTERNAZIONALE, rivolto alle produzioni indipendenti straniere, con la proiezione in anteprima italiana dei film documentari: Baghdad on fire regia Karrar Al-Azzawi; Eat Bitter regia Pascale Appora-Gnekindy, Ningyi Sun; How I Survived the Pyongyang Film Festival 3D regia Martin Hans Schmitt; Make People Better regia Cody Sheehy; Return to Raqqa, regia di Albert Solé, Raul Cuevas; Scab Vendor regia Lucas de Barros, Mariana Thomé; The Longest Goodbye regia Ido Mizrahy; The Rise of Wagner regia di Benoit Bringer; Until the Sun Dies regia Jonas Brander.

PANORAMA FUORI CONCORSO EVENTI SPECIALI con la proiezione di alcuni dei più prestigiosi e significativi film documentari che sono stati realizzati in questa stagione o in anteprima assoluta, quali: Dino Meneghin. Storia di una leggenda, regia Samuele Rossi; Il Cineasta e il labirinto, regia Roberto Andò; Noi Siamo, regia Mattia Colombo, Davide Fois; The Stones and Brian Jones, regia Nick Broomfield; Wartime Notes, regia Barbara Cupisti.

Visioni VR. La sezione del Festival interamente dedicata alla realtà virtuale nata dalla collaborazione tra Visioni dal Mondo e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci con l'obiettivo di promuovere la creatività 'virtuale' del settore documentario e offrire al pubblico esperienze sempre più immersive. I documentari 21-22 China, regia di Thierry Loa; Affiorare, regia di Rossella Schillaci; Italian Baba, regia di Omar Rashid, Elio Germano; JFK Memento, regia di Chloé Rochereuil; The Man Who Couldn't Leave regia di Chen Singing; Wilderness AR, regia di Andrea Zimmermann, Rico Reitz e Björn Jensen, concorreranno al Premio speciale Visioni dal Mondo decretato da una giuria popolare del valore di 1.000 euro.

Visioni Incontra. La sezione Industry del Festival curata da Cinzia Masòtina, responsabile dell'advisory e coordinamento, aprirà la manifestazione e si terrà giovedì 14 e venerdì 15 settembre. La sezione, esclusivamente dedicata al settore, a inviti e per soli accreditati, prevede panel, roundtable e il Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final development.

Per informazioni: www.visionidalmondo.it.