Festival di Sanremo 2020: Albano e Romina ospiti, ma c'è chi critica la scelta di Amadeus

Albano e Romina saranno ospiti del Festival di Sanremo 2020, la notizia è stata ormai confermata tanto dal direttore artistico e conduttore dell'edizione, Amadeus, quanto dai diretti interessati.

Appena due giorni fa, ospite nel salotto di Porta a Porta, alla sua prima intervista dopo la morte della mamma Iolanda, Albano ha svelato che prenderà parte al prossimo Sanremo, anche se non in gara, come forse avrebbe preferito, ma in qualità di super ospite insieme all'ex moglie Romina Power, con la quale, nel 1984, vinse la kermesse canora con Felicità.

Non è ancora noto, tra il 4 e l'8 febbraio, quale sarà la serata che vedrà l'esibizione della coppia canora. Quello che è certo è che online c'è già qualcuno che polemizza con Amadeus.

Il conduttore, infatti, non ha mai fatto mistero di desiderare Albano e Romina su quel palco così difficile ancora una volta, allo stesso tempo, però, le promesse per un Festival di Sanremo innovativo avevano fatto forse credere a qualcuno che la tradizione, che in questo caso Albano e Romina rappresenterebbero, non avrebbe trovato spazio all'Ariston nel 2020.

"Cioè, noi abbiamo voluto in massa che fosse Amadeus il direttore artistico di Sanremo 2020, per poterlo finalmente svecchiare, e lui ci rifila Albano e Romina!" scrive qualcuno su Twitter. E altri alimentano il fuoco della polemica: "Amadeus io te lo dico. Ho pregato i secoli affinché tu potessi condurre il Festival e tu mi metti Albano e Romina? Non ci siamo".

Il conduttore dal canto suo non ha risposto alle critiche direttamente, ma la frase apparsa sul profilo Instagram condiviso con la moglie è sembrata una replica secca all'ennesima polemica inutile: "Dove l'ignoranza con arroganza urla, il silenzio con eleganza insegna".