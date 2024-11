Festival di Cinema e Donne al via a Firenze: ospiti Margarethe von Trotta, Céline Sciamma e Jasmine Trinca

Al via domani 20 novembre, e fino al 24 novembre, il Festival di Cinema e Donne, rassegna che da 45 anni racconta il mondo attraverso gli occhi delle donne. 21 titoli in programma e tante ospiti che interverranno, tra cui si segnalano le registe Margarethe von Trotta, Céline Sciamma, oltre alle italiane Jasmine Trinca e Sonia Bergamasco.

Una delle figure più significative del Nuovo Cinema tedesco a cui è dedicato il convegno Hannah, Ingeborg, Rosa e le altre: il cinema di Margarethe von Trotta, la regista inaugurerà il festival domani, mercoledì 20 novembre (ore 14.30). Seguirà un incontro con il pubblico e la proiezione del suo ultimo film Ingeborg Bachmann: Journey Into the Desert (2023).

Altra ospite molto attesa è la regista e sceneggiatrice francese Céline Sciamma, che porterà al festival, come sua "carte blanche", il film del 1978 Not a Pretty Picture di Martha Coolidge, fino ad oggi mai proiettato in Italia, e presenterà The Balconette di Noemie Merlant di cui è la co-sceneggiatrice.

In programma al festival il progetto, curato da Piera Detassis con Raffaella Giancristofaro, Cinema, l'altra Storia, che vuole raccontare il lavoro e la creatività femminile dalle origini ai giorni nostri mostrando quanto lo sguardo delle donne e l'apporto delle registe, sceneggiatrici e protagoniste sia stato a lungo espulso dalla Storia ufficiale. La Detassis presenterà, inoltre, il film Golden Eighties (1986) di Chantal Akerman, regista belga di culto, icona del Femminismo degli anni Settanta.

Sonia Bergamasco in primo piano

Gli altri eventi

L'attrice Sonia Bergamasco interverrà per presentare Duse, the Greatest, film documentario che esplora la vita Eleonora Duse, mettendo in luce l'influenza duratura della grande interprete sul teatro contemporaneo e l'eredità artistica. Antonietta De Lillo presenterà invece L'occhio della gallina, un film che riflette sul tema della marginalizzazione delle donne nell'industria del cinema.

Un altro momento importante del festival sarà L'Assemblea, un progetto a porte chiuse e riservato solo alle addette ai lavori, pensato dal festival con l'attrice e regista Jasmine Trinca, finalizzato ad affrontare il tema della parità nell'industria cinematografica, mirando alla costruzione di possibili buone pratiche condivise e replicabili.

Per informazioni: www.cinemalacompagnia.it/evento/festival-di-cinema-e-donne-2024/.