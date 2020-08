Festival di Castrocaro 2020: stasera su Rai2 la finale condotta da Stefano De Martino

Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda la finale del Festival di Castrocaro 2020, condotta per il secondo anno consecutivo da Stefano De Martino

Stasera su Rai2 alle 21:20 andrà in onda la finale del Festival di Castrocaro 2020. La serata, condotta per il secondo anno consecutivo da Stefano De Martino, sarà trasmessa in simulcast su Rai Radio 2.

A fare da cornice all'evento, il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Gli 8 concorrenti cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana e che negli anni ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Una nuova edizione, questa, che ha l'obiettivo di riportare ai fasti di un tempo un Festival dal passato glorioso. E le premesse ci sono tutte. Sul palco stasera vedremo Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo in arte Laura, 18 anni di Avezzano (Aq); Le radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D'Aguano, 19 anni di Cassino (Fr); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino; Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano). Il vincitore sarà ammesso di diritto all'Audizione dal vivo del 71° Festival della Canzone Italiana nella sezione 'Nuove proposte'.

Durante la serata, il percorso degli 8 finalisti sarà valutato da una giuria artistica composta per l'occasione da 4 grandi esponenti della musica italiana: Bugo, cantautore, Maria Antonietta, cantautrice regina dell'indie e scrittrice, Taketo Gohara, produttore artistico e mago dei suoni (ha lavorato tra gli altri con Vinicio Capossela, Brunori Sas, Elisa, Biagio Antonacci, Motta e i Negramaro) e Riccardo Zanotti, voce e chitarra dei Pinguini Tattici Nucleari.

Non saranno però dei semplici giudici che commenteranno le varie esibizioni sic et simpliciter, ma usando i propri strumenti musicali interagiranno sul palco con tutti i finalisti, ognuno con le proprie caratteristiche e ognuno con il proprio vissuto musicale. Gohara, per esempio, si concentrerà soprattutto sugli arrangiamenti delle canzoni e le voci, mentre Bugo, Riccardo Zanotti e Maria Antonietta si soffermeranno in primo luogo sulla scrittura e le personalità dei ragazzi in gara. Una giuria, questa, pensata per portare una visione e un valore reale ai finalisti che saranno 'esaminati' da chi, fino a qualche anno fa, si trovava nella loro stessa veste di esordienti e ha poi trovato la propria strada. Quattro artisti che vogliono prendere per mano gli 8 protagonisti del 'Festival di Castrocaro' e accompagnarli nell'unico grande sogno: vivere di musica. Ma oltre alla giuria artistica, voteranno anche i professionisti/esperti di Rai Radio 2 e il pubblico attraverso gli ascolti in streaming sulla piattaforma TIMMUSIC. Tra gli ospiti della serata ci saranno gli Arteteca, duo comico di 'Made in Sud'.