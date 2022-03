Festival di Cannes 2022: TikTok diventa un partner ufficiale del festival cinematografico

TikTok è diventato il partner ufficiale del Festival di Cannes 2022 attraverso una nuova partnership che promette di collegare l'evento culturale al miliardo di utenti della piattaforma digitale. Sebbene abbia bandito i selfie sul tappeto rosso diversi anni fa, il Festival sta cercando di attrarre nuovi spettatori e, proprio per questo motivo, fornirà agli utenti di TikTok contenuti esclusivi dal backstage, scene glamour del red carpet e interviste con le star.

L'alleanza tra Cannes e TikTok può sembrare improbabile, ma ha senso poiché entrambi si sforzano di supportare i creatori e puntare i riflettori internazionali sui talenti emergenti. Come il marchio di lusso Kering, uno dei principali partner ufficiali di Cannes, anche TikTok sosterrà finanziariamente il festival.

"Il Festival de Cannes è un evento unico, che ha cambiato per sempre lo scenario del cinema mondiale. Ci sentiamo davvero onorati di essere accolti come loro partner", ha dichiarato Rich Waterworth, General Manager EU di TikTok. "In tutto il mondo, sempre più persone scelgono TikTok per intrattenersi, divertirsi, esprimersi e scoprire qualcosa di nuovo, condividendo un senso di comunità autentico e gratificante, difficile da trovare altrove. Grazie a questa collaborazione, puntiamo a offrire alla nostra community ulteriori possibilità creative, aiutando gli utenti a farsi ispirare, commuovere e divertire da una passione condivisa: quella per i video e il cinema".

"Siamo davvero felici di accogliere TikTok come partner e di condividere la magia del Festival con un pubblico ampio, globale e amante del mondo del cinema. Il Festival de Cannes continua, da molti anni, a creare e costruire relazioni con nuove generazioni di appassionati di cinema, offrendo loro l'opportunità di vivere la manifestazione tramite il programma 'Tre giorni a Cannes'. Questa collaborazione rappresenta un'ulteriore iniziativa per diversificare il nostro pubblico: non vediamo l'ora di condividere i momenti più entusiasmanti e d'ispirazione del Festival e di vedere come verranno interpretati dalla voce unica dei creator e della community di TikTok. Siamo impazienti di scoprire tutto ciò con entusiasmo e curiosità", ha aggiunto Thierry Frémaux, General Delegate del Festival de Cannes.