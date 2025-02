Festival di Berlino 2025, il norvegese Dreams vince l'Orso d'Oro: ecco tutti i premi

È stato il film norvegese Dreams ad aggiudicarsi l'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2025, il primo diretto da Tricia Tuttle. Nei premi della 74a edizione della storica kermesse c'è però anche un po' di Italia, grazie al riconoscimento andato al documentario dei fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio.

Berlino 2025: tutti i premi

Orso d'oro per il miglior film: Dreams (originale "Drømmer") di Dag Johan Haugerud

Orso d'argento Gran Premio della Giuria: O último azul di Gabriel Mascaro

Orso d'argento Premio della Giuria: El Mensaje di Ivan Fund

Orso d'argento per la miglior regia: Huo Meng per Living the Land

Orso d'argento per la migliore interpretazione: Rose Byrne per If I Had Legs I'd Kick You

Orso d'argento per la migliore interpretazione da non protagonista: Andrew Scott in Blue Moon

Orso d'argento per la miglior sceneggiatura: Radu Jude per Kontinental 25

Orso d'argento per il miglior contributo artistico: Lucile Hadžihalilović per il creative ensemble di La Tour de Glace

Miglior opera prima: El diablo fuma di Ernesto Martinez Bucio

Menzione speciale oper prima: On vous croit di Charlotte Devilliers e Arnaud Dufeys

Premio per il miglior documentario: Holding Liat di Brandon Kramer

Menzione speciale per il documentario: La memoria de las mariposas di Tatiana Fuentes Sadowski e Canone effimero di Gianluca e Massimiliano De Serio

La giuria di Berlino 2025, presieduta da Tood Haynes, era composta dal regista franco marocchino Nabil Ayouch, dall'attrice cinese Fan Bingbing, dalla costumista tedesca Bina Daigeler, dal regista argentino Rodrigo Moreno, dalla acritica americana Amy Nicholson e dalla regista tedesca Maria Schrader.

Dreams, il film vincitore, arriva a marzo nei cinema italiani

Scritto e diretto dal regista norvegese Dag Johan Haugerud, Dreams arriverà presto anche nelle nostre sale. Wanted Cinema ha infatti annunciato che il film vincitore dell'Orso d'Oro sarà disribuito in Italia a partire dal prossimo 6 marzo, doppiato in italiano e in versione originale con sottotitoli.

Dreams fa parte della trilogia delle relazioni composta dalle pellicole Sex e Love che affrontano le diverse sfaccettature delle relazioni moderne all'interno di un mondo troppo spesso giudicante. Gli altri due film saranno distribuiti da Wanted tra aprile e giugno.

A sostenere la trama di Dreams è la protagonista Johanne, che si innamora, per la prima volta, della sua insegnante. Per preservare i suoi sentimenti, la giovane documenta le sue emozioni e le sue esperienze per iscritto. Quando sua madre e sua nonna leggono ciò che ha scritto, inizialmente rimangono scioccate dal contenuto fattuale, ma presto riconoscono il potenziale letterario del testo. Mentre discutono se pubblicarlo o meno, Johanne cerca di colmare il divario tra la sua fantasia romantica e la realtà, e tutte e tre le donne si confrontano con le loro differenti visioni sull'amore, la sessualità e la scoperta di sé.