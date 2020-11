Festival del Cinema di Porretta Terme 2020: ai Manetti Bros il premio alla carriera

La diciannovesima edizione del Festival del cinema di Porretta Terme, in programma dall'1 all'8 dicembre, è confermata interamente in streaming, grazie alla piattaforma Mymovies.com. Una nuova dimensione, quella online che doveva costituire solamente una parte del Festival ma che a seguito dell'aggravarsi della situazione pandemica in corso, ha visto gli organizzatori a dover rinunciare ad una edizione in presenza. Da un lato, aumenta così, la possibilità di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Antonio Manetti sul set del film TV Rapidamente

Il tradizionale percorso monografico sarà dedicato a Marco e Antonio Manetti, meglio conosciuti come i MANETTI BROS, con un webinar e un film on line. Confermato, nonostante le scuole secondarie di secondo grado siano in modalità DAD, anche il premio della giuria giovani, ridotto per motivi logistici nel numero dei componenti a 20 studenti.

Restano parte del programma del Festival, la mostra fotografica dedicata a Giulietta Masina volto immagine di quest'anno (inaugurazione e visione on line domenica 29 novembre), la seconda edizione del Premio Petri, il Concorso "Fuori dal giro", "uno sguardo altrove" e la possibilità di vedere Fuga di Pablo Larraín. Per arricchire l'offerta on line si aggiungono anche le proiezioni di film del passato come per la serie DOCUMENTARI MALTRATTATI, Via Tasso di Luigi Di Gianni.

PREMIO ALLA CARRIERA E MONOGRAFIA DEDICATA AI MANETTI BROS - Dopo l'iconico Abel Ferrara dello scorso anno, Porretta celebra due grandi protagonisti di casa, Marco e Antonio Manetti. Compagni anche sul lavoro dietro alla macchina da presa, i Manetti Bros hanno conquistato grande stima e riconoscimento nel mondo della cinematografia grazie alla loro straordinaria versatilità. Il consenso plateale è arrivato nel 2018 con la vittoria del David di Donatello per il miglior film con Ammore e malavita anche se i Manetti avevano già conquistato il pubblico con l'amatissima serie TV L'Ispettore Coliandro. Autori di tantissimi videoclip musicali i Manetti Bros sono ora al lavoro su Diabolik, il loro nuovo e attesissimo film.

Al Festival i Manetti Bros riceveranno il Premio alla Carriera e sarà possibile vedere il loro film del 2005, Piano 17 oltre all'opportunità di partecipare a un webinar insieme a loro.

IL PREMIO DELLA GIURIA GIOVANI - Il Festival del Cinema di Porretta ha sempre avuto un profondo legame con le scuole del territorio attraverso proiezioni a loro dedicate, incontri con i protagonisti del mestiere e dibattiti; quest'anno purtroppo tutto questo non sarà possibile a causa della pandemia in corso. Il Festival e gli Istituti (l'I.S.S. Montessori-Da Vinci di Porretta Terme e il C.P.I.A. Montagna di Castel di Casio) però hanno voluto mantenere questa collaborazione e così una selezione di 20 ragazzi seguirà via streaming i film e sceglierà a chi assegnare il Premio Giuria Giovani.

DOCUMENTARI MALTRATTATI - VIA TASSO - 1960 DI LUIGI DI GIANNI - Per celebrare i 60 anni della Mostra del Cinema Libero, su Mymovies ci sarà la possibilità di vedere Via Tasso di Luigi di Gianni, (1960 - 35 mm. - Colore - Durata 15 minuti circa), pellicola vincitrice a Porretta nel 1960 e all'interno della speciale sezione i "Documenti maltrattati".

Selezionato per l'Oscar del Documentario, vincitore della "Coppa ANICA" al Festival dei Popoli, il film ricostruisce, utilizzando anche materiale di repertorio, alcune vicende dell'occupazione nazista a Roma.