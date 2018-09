Festival dei Popoli 2018: la retrospettiva dedicata a Roberto Minervini

Il Festival dei Popoli - Festival Internazionale del Film Documentario di Firenze omaggerà il regista Roberto Minervini con una retrospettiva completa, una master class e degli incontri con il pubblico in occasione della 59esima edizione che si terrà a Firenze dal 3 al 10 Novembre 2018. L'omaggio è organizzato in collaborazione con il festival sardo ISReal diretto da Alessandro Stellino (a maggio 2019).

Nasce dall'incontro dei rispettivi direttori, Alberto Lastrucci (direttore del Festival dei Popoli) e Alessandro Stellino (direttore artistico di IsReal e curatore della doppia retrospettiva), la volontà di proporre un approfondimento su uno dei cineasti contemporanei più sorprendenti e innovativi. Con il suo cinema, Roberto Minervini dimostra di saper coniugare un'originale ricerca stilistica e l'intenso racconto di vite ai margini di un'America rimossa, raramente protagonista sul grande schermo.

L'omaggio congiunto dei due festival è stato presentato a Venezia in occasione della 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove il regista ha partecipato in concorso ufficiale con il suo ultimo film What You Gonna Do When the World's on Fire? prodotto da Okta Film, Pulpa Film, Rai Cinema, Shellac Sud, MYmovies.it. L'omaggio è organizzato con il supporto di Fondazione Sardegna Film Commission e di Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con Cinecittà Luce.

Frutto di un'attenta e sensibile osservazione e realizzati insieme a un gruppo stabile di collaboratori, i film di Roberto Minervini nascono dalla condivisione di un'esperienza e sono il risultato di un viaggio che il regista compie al fianco dei propri "interpreti", dove le due parti si mettono in gioco, rinunciando a copioni prestabiliti per ridefinire la propria posizione all'interno del mondo. "I film di Minervini godono di apprezzamento da parte della critica internazionale e degli spettatori più attenti - hanno dichiarato i direttori dei due Festival - Questa doppia retrospettiva ci permetterà di compiere un sorprendente viaggio attraverso i suoi film e di conoscere il suo originale metodo di lavoro attraverso gli incontri con l'autore organizzati a Firenze e a Nuoro".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!