Cannes 2024: Black Dog di Guan Hu vince Un Certain Regard, Roberto Minervini premiato come Miglior Regista

La giuria guidata da Xavier Dolan ha assegnato i premi della sezione Un Certain Regard a Cannes 2024 e tra i vincitori c'è anche Roberto Minervini.

Tra i vincitori della sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2024 c'è anche l'italiano Roberto Minervini, premiato come Miglior Regista ex aequo con Rungano Nyoni. La giuria con presidente Xavier Dolan ha assegnato il premio principale a Black Dog, il film diretto da Guan Hu.

Il riconoscimento al cinema italiano

I premi ufficiali della sezione Un Certain Regard comprendono poi quelli assegnati ad Anasuya Sengupta per The Shameless e Abou Sangare.

La giuria guidata da Xavier Dolan era composta anche da Maimouna Doucouré, da Asmae El Moudir, da Vicky Krieps e dal critico Todd McCarthy.

I Dannati: una scena tratta dal film

Dopo la vittoria di Roberto Minervini come Miglior Regista grazie al film I dannati, Roberto Del Brocco - amministratore delegato di Rai Cinema, ha dichiarato che il riconoscimento conferma il talento di un autore che ha proposto "un'idea di cinema ben definita e arricchisce il percorso di un regista ormai riconosciuto a livello internazionale".

Nel 2015, anche in quel caso a Cannes, il filmmaker aveva puntato l'attenzione sulla Louisiana, mentre il nuovo film è dedicato ai soldati invisibili e lontanissimi dal mondo, mettendo al centro una comunità universale di uomini alle prese con un conflitto che guarda alla nostra contemporaneità. Del Brocco ha ribadito che c'è ancora bisogno di dar voce a chi non ne ha e a chi rischia di morire ogni giorno, lodando anche la collaborazione con il produttore Paolo Benzi di Okta Film.

Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema, ha aggiunto: "Il cinema di Roberto Minervini è un concentrato di realtà, e lo spettatore può trovare nelle sue storie sempre degli strumenti nuovi per riflettere e comprendere meglio ciò che lo circonda. Il pubblico che sceglierà di andare a vedere I dannati, in sala in questi giorni, saprà riconoscere di sicuro questa qualità e ci auguriamo che il Premio ricevuto al Festival di Cannes possa dare ancora più prestigio a un film che non passerà di certo inosservato".

I Dannati e il cinema del reale di Roberto Minervini

I premi assegnati dalla regia

I riconoscimenti assegnati in questa edizione 2024 sono i seguenti: