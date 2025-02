Festival CinemAmbiente 2025: le nuove date e le prime anticipazioni

Annunciate le date della 28° edizione del Festival CinemAmbiente, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema e diretto da Lia Furxhi, che si svolgerà a Torino da giovedì 5 giugno, Giornata mondiale dell'Ambiente, a martedì 10 giugno 2025.

Confermate le due sezioni competitive ‒ Concorso internazionale Documentari e Concorso internazionale Cortometraggi ‒ cui si affiancheranno le sezioni non competitive Made in Italy, vetrina della miglior produzione documentaristica nazionale dell'ultimo anno, e Panorama, che presenterà film in arrivo da diverse parti del mondo, suddivisi quest'anno in microaree tematiche.

Il bando di concorso, dedicato a film a tematica ambientale prodotti dopo il 1° gennaio 2023, rimarrà aperto fino al 28 marzo 2025. Regolamento e form di iscrizione disponibili sulla piattaforma Filmfreeway al link filmfreeway.com/Cinemambiente.

Il festival dei ragazzi

Al via anche le selezioni per la sesta edizione del Concorso nazionale CinemAmbiente Junior, riservato ai cortometraggi a tema ambientale realizzati dalle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado. Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 30 aprile sul sito www.festivalcinemambiente.it.

Sempre nell'ambito di CinemAmbiente Junior, il Festival ha avviato a gennaio una serie di proiezioni didattiche riservate alle Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado, che si protrarranno fino al 19 maggio e che quest'anno sono dedicate al tema "Noi siamo Natura", inteso come momento di riflessione sull'appartenenza della specie umana al ciclo della vita sulla Terra. Iniziativa che fa capo al progetto La Scuola in Prima Fila - Viaggio in Italia - sviluppato dal Museo Nazionale del Cinema nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - il ciclo di proiezioni ha una doppia modalità di fruizione: in presenza al Cinema Massimo di Torino per le Scuole piemontesi e online per le Scuole dell'intero territorio nazionale.