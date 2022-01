Il Festival di Cinema di Goteborg sperimenterà l'ipnosi di massa

Il festival svedese, i cui espedienti precedenti includevano proiezioni isolate in un faro nel Mare del Nord e proiezioni in bara all'interno di un sarcofago, inviterà il pubblico del 2022 a essere ipnotizzato.

Dopo aver rinchiuso il pubblico in una bara per testare i limiti della claustrofobia e aver portato all'estremo l'isolamento sociale portando un singolo spettatore per sette giorni su un'isola nel Mare del Nord, il Goteborg Film Festival svedese utilizzerà l'evento del 2022 per sperimentare l'ipnosi di massa.

Alle proiezioni di gala per tre film al festival di quest'anno - Memoria di Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton, Land of Dreams di Shirin Neshat con Matt Dillion e Isabella Rossellini e il thriller psicologico di Christian Tafdrup Speak No Evil - un ipnotizzatore eseguirà un'ipnosi di massa sul pubblico, "trasformando lo stato d'animo del pubblico in accordo con l'umore e il tema del film", come dichiarato dagli organizzatori. L'ipnotizzatore spezzerà l'incantesimo solo dopo la proiezione.

Come riferisce l'Hollywood Reporter, secondo il direttore artistico di Goteborg Jonas Holmberg, l'esperimento ha lo scopo di "sollevare domande su sottomissione, trasgressione e controllo", domande rese ancora più rilevanti dalle "regole e restrizioni dell'anno passato" imposte durante l'emergenza sanitaria. Holmberg ha anche indicato i paralleli tra l'ipnosi e l'esperienza immersiva di guardare un film in una sala cinematografica buia spiegando:

"Guardare un film al cinema può essere estremamente ipnotico. A casa, con un tablet, è molto più difficile mantenere la concentrazione necessaria per essere davvero assorbiti da un film. The Hypnotic Cinema è sia un tributo che un'estensione dell'esperienza di guardare film al cinema."