Festival del Cinema Giapponese in Toscana dal 21 al 24 settembre

Il panorama culturale toscano si arricchisce, da quest'anno, di una nuova iniziativa internazionale: il Festival del Cinema Giapponese. A organizzare l'edizione "pilota" del festival, l'Università per Stranieri di Siena - nell'ambito delle attività di Terza Missione del Dipartimento di Studi Umanistici, con il supporto del Centro di Eccellenza per la Ricerca e dei centri linguistici CLUSS e CLASS - l'Istituto Giapponese di Cultura di Roma, grazie al Comitato Scientifico del Festival, presieduto dalla professoressa Maria Gioia Vienna, in collaborazione con l'Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana.

Oltre a favorire la cooperazione culturale e istituzionale tra Italia e Giappone, obiettivo principale del Festival del Cinema Giapponese in Toscana è quello di aprire una finestra sul mondo culturale del paese asiatico, grazie alla proiezione di film e all'incontro con i registi e gli esperti della cinematografia giapponese. La programmazione dei film, otto pellicole restaurate in formato 16mm, restituirà agli spettatori sia una retrospettiva del canone classico giapponese, sia una selezione di opere nuove e recenti, rappresentative del nuovo cinema nipponico. Studiosi ed esperti saranno presenti in sala per introdurre le varie sessioni del festival, in cui sono suddivisi i film. Tema della prima edizione del festival: 'Il Giappone come set cinematografico: narrazioni e territorio, tra tradizione e iper sviluppo'.

La scelta di presentare anche il Giappone rurale al pubblico italiano ha consentito al festival di ottenere il sostegno del Comune di Kanra (Prefettura di Gunma), che parteciperà con una presentazione della città e del suo territorio. Le otto opere che verranno proiettate dal 21 al 24 settembre sono state concesse gratuitamente dalla Japan Foundation attraverso l'Istituto Giapponese di Cultura di Roma. Fondazione Sistema Toscana offre al festival un supporto organizzativo e nella comunicazione.

Spazio al festival anche agli eventi che portano l'interesse del pubblico italiano sui prodotti tipici giapponesi, per sostenere la diffusione dell'Accordo di Partenariato Economico Europa-Giappone nei settori produttivi, del commercio e nel settore eno-gastronomico. Per questo motivo, l'azienda Seitoku Meijo, grazie all'interessamento del Comune di Kanra, contribuisce all'organizzazione di questa prima edizione, fornendo gratuitamente il sake che verrà utilizzato sia nel brindisi inaugurale, sia nelle degustazioni che arricchiranno le tre serate del festival.

Come evento collaterale, prevista una piccola mostra, nel foyer del Cinema La Compagnia, di oggetti appartenuti al critico cinematografico Mario Verdone, messi a disposizione dalla sua famiglia, che testimoniano il legame tra lo studioso toscano e il mondo del cinema giapponese.

Tutte le proiezioni e gli eventi sono a ingresso gratuito. Per informazioni: www.cinemalacompagnia.it.