Festa del Cinema di Roma 2025: Lord David Puttnam riceverà l’Industry Lifetime Achievement Award

Il produttore cinematografico britannico Lord David Puttnam riceverà l'Industry Lifetime Achievement Award nel corso della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025.

Ad annunciarlo è stato il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. Il riconoscimento, una delle novità che la Festa del Cinema introduce a partire dalla prossima edizione, intende omaggiare le personalità dell'industria cinematografica globale che, con la loro memorabile carriera, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della settima arte.

Attraverso la produzione di film come Momenti di gloria, Urla del silenzio, Mission, Fuga di mezzanotte, Local Hero e Piccoli gangsters, Lord David Puttnam - una delle figure più eminenti del panorama culturale contemporaneo - si è aggiudicato complessivamente 10 Oscar, 10 Golden Globe, 25 BAFTA, nove Emmy e una Palma d'Oro al festival di Cannes.

Una scena del film Momenti di gloria

Chi è Lord David Puttnam?

Si tratta di uno dei produttori più influenti del cinema britannico e internazionale del secondo Novecento. Dopo gli inizi nella pubblicità e nella distribuzione, fonda la Goodtimes Enterprises e poi la Enigma Productions, dando vita a collaborazioni di rilievo con registi come Alan Parker, Ken Russell, Ridley Scott, Adrian Lyne e Roland Joffé. Tra i suoi successi figurano Piccoli gangster, I duellanti, Fuga di mezzanotte, Momenti di gloria (Oscar al miglior film), Urla del silenzio e Mission, quest'ultimo Palma d'oro a Cannes.

Negli anni Ottanta diventa presidente della Columbia Pictures, dove cerca di orientare la major verso un cinema più autoriale e dà spazio a nuove voci come Spike Lee. Tornato nel Regno Unito, produce film come Memphis Belle e Tentazione di Venere. Dalla seconda metà degli anni Novanta riduce progressivamente l'attività di produttore, fino all'ingresso nella Camera dei Lord nel 1997, dove si è distinto per l'impegno in politiche legate a istruzione, ambiente e creatività, lasciando la carica nel 2021.

Parallelamente, Puttnam mantiene un ruolo centrale nel mondo audiovisivo e in quello sociale: presidente della Film Distributors' Association, presidente onorario della National Film and Television School, affiliato al BAFTA e al BFI, ambasciatore di Unicef UK e del WWF. L'Industry Lifetime Achievement Award sarà assegnato mercoledì 15 ottobre nel corso della serata inaugurale della Festa 2025: a consegnare il premio sarà il produttore, regista e sceneggiatore Uberto Pasolini, a lungo collaboratore di Puttnam fra gli anni Ottanta e Novanta.