Festa del cinema del mare 2023: Gabriele Muccino, Valeria Golino, Isabella Ferrari tra gli ospiti

Torna la Festa del cinema di Mare 2023 - Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi a Castiglione della Pescaia dal 24 al 30 agosto 2023. A dirigere questa ottava edizione sarà, per il terzo anno consecutivo, il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi, pratese con Castiglione della Pescaia nel cuore, che nel 2021 ha preso il testimone dell'ideatore e fondatore, il critico del Corriere della Sera, Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020.

Isabella Ferrari, madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2006

La manifestazione quest'anno dedicherà una speciale serata a Francesco Nuti, amico fraterno dello stesso Veronesi, affiancato per l'occasione da Isabella Ferrari, guest star di questa nuova edizione insieme a Valeria Golino, Gabriele Muccino, Piera Detassis e di Vinicio Capossela; sarà quest'ultimo, infatti, a chiudere la rassegna, il 30 agosto, con uno speciale concerto sulla spiaggia ispirato proprio al mare. La Festa del Cinema di Mare è nata nel 2016 con l'obbiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un'iniziativa culturale al rapporto dell'uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche - documentari, fiction, animazione e corti - di ieri e di oggi.

Dalla seconda edizione, svoltasi nel 2018, sempre su desiderio del fondatore e direttore artistico Claudio Carabba, la rassegna si è arricchita del Premio Mauro Mancini, per i cortometraggi europei sul tema del mare, premio intitolato al giornalista de La Nazione e navigatore, scomparso drammaticamente in mare durante un'impresa con Ambrogio Fogar, da sempre molto legato a Castiglione della Pescaia e al suo mare. Sono 50 i corti pervenuti alla manifestazione, che saranno valutati da una giuria di esperti, presieduta da Giovanni Veronesi.

La manifestazione

Nelle giornate dal 24 al 30 agosto, nel cuore di Castiglione della Pescaia, alla Festa del Cinema di Mare, in programma proiezioni serali al Cinema Castello e proiezioni pomeridiane di documentari alla Biblioteca "Italo Calvino", dove verranno proiettati anche tre cortometraggi scelti dalla "Redazione Giovani". I film serali saranno preceduti da alcuni cortometraggi in concorso al Premio Mancini e Parigi. Sarà la giornalista e presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, Piera Detassis, ad intervistare gli ospiti negli incontri pomeridiani.

La maggior parte degli eventi in programma sono a ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito festadelcinemadimare.com.

Il programma si compone di film di repertorio e di ultima uscita, affiancati da eventi collaterali in vari luoghi del paese, tra cui "Archeologia del Coraggio - Operacquatica. Il Cerchio degli Abbracci", lo spettacolo site-specific di Elena Guerrini in programma il 28 agosto, alle 18:30, alla Darsena, che proporrà (insieme all'attrice sarà presente il musicista Papi Thiam) un format innovativo e immersivo, "un'opera acquatica che si fa prosa poetica, un rito-preghiera di rinascita, un recitar nuotando insieme al pubblico che, libero, interagisce, nuota".

Una delle pellicole in programma, presentato in anteprima, sarà "Gorgona" di Antonio Tibaldi: il racconto minuzioso della vita dentro un carcere unico al mondo, in mezzo al mare, dove gli uomini, attraverso il lavoro. cercano il proprio riscatto. Questi uomini, affaccendati tra la macchia mediterranea e le stalle, sono i detenuti della Casa di Reclusione di Gorgona, ultima colonia penale agricola ancora attiva in Europa.

Tanti gli ospiti attesi a Castiglione della Pescaia, a conferma di un festival che dedica molta attenzione alla qualità degli artisti che intervengono, per parlare del loro cinema e per incontrare il pubblico: le scorse edizioni sono stati ospiti della rassegna attori, registi e personaggi legati al mare, tra i quali Carlo Verdone, Margherita Buy, Rocco Papaleo, Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Paolo Virzì, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Violante Placido e Brando Quilici.

La rassegna è organizzata dall'associazione Maremma Arte in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, l'Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Associazione Kansassiti e con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto e RRD (Roberto Ricci Design).

I PREMI DELLA FESTA DEL CINEMA DI MARE

Con la Festa del Cinema di Mare torna il anche il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell'ambito rassegna. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l'elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mauro Mancini.

Le iscrizioni al concorso si sono chiuse il 30 giugno scorso: hanno potuto partecipare i film, fiction o d'animazione, e i documentari, prodotti dopo il 1 gennaio 2016 e della durata massima di 20 minuti. Le opere sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre solo il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 1000 euro.

Tutte le informazioni sul Premio Mauro Mancini al sito:

https://festadelcinemadimare.com/premio-mauro-mancini/

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il Miglior Cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla "Redazione giovani", una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da un esperto. Il vincitore riceverà un premio di 500 euro.

"Il mare è uno dei simboli della Toscana e dell'Italia nel mondo, trovo che sia molto bello celebrarlo con una rassegna artistica dedicata proprio in una località tra le più note ed amate della nostra costa. La Festa del Cinema di Mare è un appuntamento ormai collaudato, ma che sa rinnovarsi di anno in anno con proposte sempre originali e di grande valore. Abbiamo confermato il nostro sostegno, attraverso Toscana Promozione Turistica, perché crediamo che sia un'iniziativa importante per l'offerta turistica del territorio, e non solo di Castiglione della Pescaia, in linea con i temi della campagna di promozione della destinazione regionale" - afferma Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana.

"Quest'anno più che mai il Festival del Cinema di Mare si conferma una dei momenti più attesi dell'estate castiglionese, arricchendosi di una chiusura sperimentata con grande successo lo scorso anno e fortemente voluta dall'amministrazione comunale che è il concerto sulla spiaggia, oggi denominato "Calasole Live," che vedrà come guest star Vinicio Capossela, con un'insolita e speciale "spalla". Una VIII^ edizione ricca di personaggi di alto livello del cinema italiano che insieme ai cortometraggi inediti ed alle proiezioni cinematografiche conosciute fanno del mare il protagonista indiscusso della kermesse filmica" - dichiara Elena Nappi, Sindaco di Castiglione della Pescaia

"La nuova edizione del festival dimostra la crescita, soprattutto qualitativa, delle manifestazioni culturali nel territorio grossetano. Un ventaglio di proposte assai articolate che coprono tutti gli ambiti dell'arte e dello spettacolo con iniziative di alto livello assai apprezzate dal pubblico. La Festa del Cinema di Mare è una di queste anche grazie ad un programma sempre più ricco e con ospiti di assoluto prestigio. Come Fondazione che si impegna moltissimo nella formazione giovanile salutiamo con particolare piacere la partecipazione degli allievi delle scuole grossetane nella fase di selezione del Premio Guido Parigi per il migliore cortometraggio di taglio giornalistico'' - dichiara Luigi Salvadori, Presidente di Fondazione CR Firenze.