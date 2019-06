CineDonna 2019: Isabella Ferrari, Dori Ghezzi e Lucia Ocone a Riccione

Tutto pronto per la quarta edizione di Cine@donna, la manifestazione che ospiterà Isabella Ferrari, Dori Ghezzi e Lucia Ocone**. Tre giornate d'incontri e film all'insegna del rapporto tra cinema e femminile. L'appuntamento, che da quest'anno anticipa e introduce Ciné - Giornate di Cinema, si svolgerà dal 27 al 29 giugno, e per l'occasione cambierà location, spostandosi nell'Arena di Piazzale Ceccarini.

Saranno tre donne, intelligenti e versatili, interpreti del nostro cinema, ma anche del nostro teatro e della nostra cultura, a fare da testimoni a questa edizione. La prima serata vedrà ospite Isabella Ferrari, tra le più conosciute attrici italiane, già Coppa Volpi a Venezia per la miglior interpretazione femminile in Romanzo di un giovane povero, di recente apprezzata nella serie Baby e negli anni protagonista con tanti registi tra cui Ettore Scola, Carlo Vanzina e Ferzan Özpetek. Sarà lei a introdurre la visione di Una giusta causa, il film diretto da Mimi Leder con Felicity Jones nei panni della seconda donna a diventare giudice della Corte suprema degli Stati Uniti, avvocatessa che per tutta la vita ha combattuto per la parità dei sessi.

La serata successiva avrà per protagonista Dori Ghezzi, cantante italiana di successo e moglie del compianto cantautore Fabrizio De André, del quale, grazie alla Fondazione che ne porta il nome, custodisce la memoria e gestisce il patrimonio artistico. Con lei sarà presentato Book Club - Tutto può succedere, divertente commedia di Bill Holderman con Diane Keaton e Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, quattro amiche di un book club che dopo aver letto 50 Sfumature di Grigio decidono di "movimentare" la loro vita.

Poveri ma ricchissimi: Lucia Ocone in una scena del film

Infine Lucia Ocone, vulcano di simpatia fin dal suo esordio in Bulli e Pupe, protagonista di numerosi programmi televisivi di intrattenimento, al cinema volto di numerose commedie di successo, tra cui La banda dei Babbi Natale, Nessuno mi può giudicare e Tutta Colpa di Freud, introdurrà Donne sull'orlo di una crisi di nervi, l'irriverente magistrale e irresistibile opera di Pedro Almodóvar con Carmen Maura, Antonio Banderas, Rossy De Palma, in occasione del trentennale del David di Donatello assegnato a Almodóvar come miglior regista proprio per questo film.

Gli altri appuntamenti di cine@donna saranno poi gli incontri sulla magnifica terrazza dell'Hotel Atlantic, affacciata sul mare, per parlare con le attrici di questa edizione del loro lavoro e del complesso, grandioso e a volte contraddittorio rapporto tra le donne e il cinema.

Per informazioni: www.cinedonna.it.