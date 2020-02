Ferro: il teaser del documentario di Amazon su Tiziano Ferro

Ferro, di cui è stato diffuso il primo teaser, è il documentario dedicato al cantante Tiziano Ferro in arrivo in estate su Amazon Prime Video.

Nel video si sente la star della musica italiana, mostrata mentre prega in chiesa, dichiarare: "A pensarci bene non sarei dovuto arrivare nemmeno ai trenta anni. Sembra sempre di camminare al buio completo. Certe guerre te le porti dietro. A volte ci convivi, a volte riesci a farci pace. Quelli come me hanno l'aspettativa di vita bassa. Quaranta è più di quello che avrei mai sperato, ora è tutto in discesa e la vita è iniziata di nuovo".

Nel teaser spazio poi a imagini di Tiziano Ferro in sala di incisione, sul palco e in momenti privati.

Ferro viene decritto come un emozionante documentario su Tiziano Ferro che restituirà agli spettatori uno sguardo unico e intimo sulla sua vita, sugli affetti, le passioni e il suo lavoro.

Il documentario sarà ricco di filmati inediti che vedono l'artista prepararsi per il suo nuovo tour di concerti.

Prodotto da Banijay Italia, Ferro arriverà in esclusiva su Prime Video a giugno 2020.