Ferrari, Michael Mann va matto per Modena: 'C'è poesia anche nell'acqua che si beve'

Michael Mann, regista quattro volte candidato all'Oscar, è tornato dietro alla macchina da presa per dirigere Ferrari, film incentrato sulla storia di Enzo Ferrari e del marchio automobilistico più noto al mondo. In una recente intervista per la CNN, il regista ha parlato del suo amore per Modena, iconica location che fa da sfondo al lungometraggio.

"Eravamo così immersi nella città che sembrava davvero di essere nel 1957. Si è creata una sorta di osmosi organica che ha reso le performance attoriali ancora più reali e anche il pubblico si è lasciato trasportare in questa atmosfera. C'è poesia anche nell'acqua che si beve, è un qualcosa che davvero non riesco a spiegare".

Mann ha poi aggiunto: "Modena è ancora oggi piena di gente che lavora per la Ferrari e adorano l'azienda. Quando siamo arrivati è diventato immediatamente chiaro il significato che Ferrari ha non solo per l'Italia, ma soprattutto per la città. C'era un qualcosa di particolare, una certa attitudine che abbiamo riscontrato soltanto a Modena e che non sarebbe stato possibile replicare altrove".

Ferrari è stato anche proiettato dal 7 al 13 dicembre a Maranello nell'Auditorium Enzo Ferrari e al cinema Victoria e nella multisala Raffaello di Modena. Il film racconta l'affascinante quanto spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta, ma rivela anche gli aspetti più intimi e personali di uomo diventato una leggenda senza tempo e un'icona mondiale.

Lo stellare cast di Ferrari

Il candidato all'Oscar Adam Driver è Enzo Ferrari; accanto a lui il Premio Oscar Penelope Cruz nel ruolo della moglie Laura, Shailene Woodley in quello di Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O'Connell nei panni, rispettivamente, dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins. Nel cast anche Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone, che interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago.