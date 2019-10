Felicity Jones e Shailene Woodley star di The Last Letter From Your Lover

Felicity Jones e Shailene Woodley saranno le protagoniste e produttrici del film The Last Letter From Your Lover, le cui riprese inizieranno tra qualche giorno.

Felicity Jones e Shailene Woodley saranno le protagoniste di The Last Letter From Your Lover, film le cui riprese inizieranno il 14 a Mallorca, in Spagna, prima di completare il lavoro sul set nel Regno Unito.

Il film The Last Letter From Your Lover racconterà la storia di Ellie, ruolo affidato a Felicity Jones, una giovane giornalista che vive a Londra e scopre una serie di lettere in cui si narra una storia incredibilmente romantica, ma ostacolata dal destino, che si svolge negli anni Sessanta tra Jennifer Stirling (Shailene Woodley) e Anthony O'Hare (Callum Turner). Ellie viene trascinata all'interno della storia, diventando ossessionata dall'idea di scoprire l'identità degli autori delle missive e scoprire come si conclude la loro storia.

Il progetto di Augustine Frizzell avrà nel suo cast anche Nabhaan Rizwan, Joe Aldwyn e Ncuti Gatwa.

La produzione sarà curata da Felicity e Shailene in collaborazione con Pete Czernin e Graham Broadbent della Blueprint Pictures, e Simone Urdl e Jennifer Weiss di The Film Farm.